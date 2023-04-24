Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, сообщает пресс-служба раиса РТ.



— В эти непростые времена мы сохранили эффективное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство и продолжаем укреплять наше сотрудничество, — отметил Рустам Минниханов.

Он упомянул, что благодаря поддержке узбекской стороны в городе Джизак были открыты Центр медицинского образования филиала КФУ и технопарк. Абдулла Арипов отметил, что взаимные визиты дают рост товарооборота:

— Каждый ваш визит сопровождается открытием новых объектов. Сегодня вы были на открытии технопарка «Джизак». Я надеюсь, что он будет таким же успешным, как «Чирчик».

Стороны отметили, что возможностей для сотрудничества еще много, в том числе по таким направлениям, как энергетика, автомобилестроение, вертолетостроение, газомоторное топливо, сельское хозяйство.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана прибыл с рабочим визитом в Узбекистан накануне. Сегодня в Джизаке он принял участие в открытии совместного технопарка, который реализовали по итогам последнего визита раиса РТ в область в октябре 2022 года, а еще посетил новый Центр медицинского образования филиала КФУ.

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Маргарита Головатенко