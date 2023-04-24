Хадж-туры для татарстанцев подорожали в два раза

Республике вернули доковидную квоту на паломничество в Мекку

В паломничество в святые места Мекки и Медины в этом году смогут оправиться 1800 татарстанцев — республика вернулась к своей привычной квоте, которая была до пандемии. Всего из России в хадж и умру в этом году разрешено оправить 25 000 человек. Как повлияли санкции на организацию паломничества и насколько выросла стоимость тура — подробнее в материале «Реального времени».

«Отложили мирские желания и решили потратить средства на хадж»

Отец троих детей Айдар Низамов из Высокогорского района мечтал совершить хадж уже много лет, но все как-то не получалось. Молодая семья построила дом, сначала сделала ремонт, а потом запланировала поехать в паломничество вдвоем. Но Всевышний распорядился по-другому — у пары родился третий ребенок, жене пришлось отказаться на время от своих намерений. На семейном совете было принято решение, что муж поедет один.

— Основательно я начал планировать совершение хаджа в прошлом году. Конечно, сначала думал о финансовых возможностях. Мы как раз сделали ремонт. К счастью, он закончился довольно быстро. Но человеку всегда чего-то не хватает, мы задумались: а не взяться ли нам за постройку бани и гаража на собранные деньги, но, подумав, все-таки пока отложили эти мирские желания и решили потратить средства на хадж. И потом сейчас в мире неспокойно, кто знает, что случится в будущем, поэтому, пока есть возможность, надо ее использовать, — считает мужчина.

Фото: dumrt-haj.ru

Айдар — строитель. По специальности биотехнолог, работал в этой сфере шесть лет. В прошлом году уволился и полностью занялся строительными работами. В хадж татарстанец собирается впервые.

— Я сейчас посещаю вечерние курсы в мечети «Салях». Там нам все объясняют, дают глубокие знания. Вплотную начать готовиться к паломничеству собираюсь после Рамазана, — поделился собеседник издания.

Мужчина выбрал частную компанию для организации хадж-тура. Как он сам признался, никаких особенных причин не было — так сложились обстоятельства. По его словам, цены за год очень сильно выросли. Если раньше можно было совершить паломничество в эконом-варианте за 150 тысяч, то сейчас эта планка поднялась до 350 тысяч рублей.

Фото: dumrt.ru

— Мне понравились такие слова: «Сколько бы ты не заплатил, 300, 500 или 900 тысяч, хадж все равно будет принят Аллахом». Я выбрал эконом-тур. Сначала нам предстоит лететь самолетом в Дубай, а потом на автобусе добираться до Саудовской Аравии и святых мест. Меня привлек такой вариант путешествия, во-первых, из-за цены, а во-вторых, из-за возможности увидеть своими глазами много незнакомых и интересных мест, — пояснил Айдар.

Ильяс Гимадов, владелец строительной компании, совершал хадж и умру уже несколько раз, впервые посетил святые места в 2018 году. Как признался предприниматель, побывав там однажды — будешь стремиться сюда всегда:

— По шариату, хадж должен совершить каждый мусульманин, если у него есть для этого возможность — имеются средства и позволяет здоровье. Но я часто слышу такое оправдание, дескать, я еще не готов, поеду чуть позже, когда стану старше. Думаю, это ошибочное мнение. Раньше я и сам так думал. Не надо ждать старости для того, чтобы совершить хадж.

Фото: предоставлено Гимадовым

В первый раз, безусловно, нужно ехать только через проверенные компании, еще лучше, если новичка будут сопровождать знающие люди или наставники, убежден собеседник издания. Он дал свои практические советы тем, кто собирается совершить паломничество в первый раз:

— Во время хаджа приходится ходить пешком 25-30 км — это, конечно, вызывает определенные трудности. Поэтому за месяц или два до поездки нужно привыкнуть много ходить, тем более сейчас, когда люди отвыкли это делать, а в святых местах ходить пешком придется постоянно. Организм должен привыкнуть. Нужно обязательно приобрести удобную обувь и «расходить» ее здесь. С питанием обычно проблем не возникает. Еды достаточно, правда, она зависит от того, каким туром вы едете: эконом, стандарт, ВИП. Но надо понимать, что арабская кухня и местные блюда очень острые. Они не совсем подходят нам, мы к такому чаще всего не привыкли. Но у них есть свой вид катыка — айран. Он очень вкусный и отлично помогает — если его пить регулярно, то пищеварительная система будет в порядке. Если у вас есть хронические заболевания, нужно обязательно позаботиться об аптечке.

Фото: предоставлено Гимадовым

По словам бизнесмена, кроме физической подготовки, материальных вопросов, не стоит забывать и о духовной составляющей паломничества:



— Паломничество — это, безусловно, стресс для организма, на него влияют и климат, и физические нагрузки. Но давайте вспомним, как совершали хадж в старину. Когда-то люди тратили на паломничество полгода-год своей жизни. Некоторые умирали по дороге, с большими трудностями преодолевали этот долгий путь. Сейчас таких трудностей нет, но испытания на вашем пути все равно будут, и это нормально. То машина может сломаться, то вода закончится, здесь главное — иметь большое терпение. Аллах так испытывает нас на прочность.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Духовного управления мусульман РТ, в этом году нет конкретных квот для регионов, дают столько мест, сколько попросят, исходя из потребностей. Но на выходе число паломников не должно выходить из рамок общей квоты для России — а это 25 000 мест. В Татарстане планируется освоить 1800 мест, как в допандемийный период.

— В этом году мы работаем в штатном режиме. Для России выделена квота в том же объеме, что и в 2020 году, то есть до пандемии. В прошлом году ее было меньше на 60%. О величине потребительского спроса можно будет судить по окончании сезона хаджа. Стоимость туров изменилась. На ценообразование влияет в первую очередь курс доллара, — рассказали в ДУМ РТ.

Фото: dumrt.ru

Хадж-операторы уже начали принимать заявки на совершение хаджа в этом году. Сезон паломничества к святым местам Мекки и Медины начнется примерно с 8 июня и продлится по 20 июля. Особенностью этого года является в первую очередь то, что для паломников сняты все возрастные ограничения, введенные ранее в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в мире.

В Татарстане для паломников разработали четыре программы совершения хаджа стоимостью от 360 тысяч до 962 тысяч рублей в зависимости от уровня отеля и расстояния от мечети аль-Харам, продолжительности поездки, маршрута (самолетный или комбинированный — самолет + автобус), питания (двухразовое или шведский стол), наличия курбана в программе и ряда других услуг.



Все путевки независимо от ценовой категории включают в себя расходы на проезд и трансферы, проживание в Мекке и Медине, пребывание и питание в долинах Арафа, Мина, медицинское обслуживание, сопровождение имама — руководителя со знанием арабского, татарского и русского языков и шариатского права, оформление документов и обучение, воду зам-зам и комплект хаджия. Комплект паломника включает в себя необходимую литературу и рюкзак.

Самый бюджетный тур «эконом-комби»: паломнику придется сначала добираться на самолете до Объединенных Арабских Эмиратов, затем ехать на автобусе до Саудовской Аравии. Такой вариант путешествия в этом году обойдется в 360 тысяч рублей. Дороже на 40 тысяч вариант «эконом-авиа», где весь путь можно преодолеть на самолете. Больше отличий между этими пакетами услуг нет. Отправившимся в хадж в обоих случаях придется жить в домах паломника или гостиницах в номерах на 4—6 человек.

Следующая ступень — тур «стандарт», путевка обойдется в 464 тысячи рублей. Из отличий — размещение в гостинице на 3-5 человек, приближенность к мечети и полноценное питание.

Самый дорогой тур VIP паломнику обойдется почти в миллион рублей (962 800 руб.) В стоимость входит перелет туда и обратно, трансфер на комфортабельных автобусах от аэропорта до гостиницы и обратно, а также между городами, в том числе во время экскурсий. Кроме того, проживание в пятизвездочных отелях Мекки и Медины, полноценное питание и полный набор паломника. Правда, жить одному и в этом случае не удастся, даже в туре за миллион номера рассчитаны на 2—4 человек.