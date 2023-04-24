Жозеп Боррель: главы МИД ЕС не готовы согласовать новый пакет санкций против России

Евросоюз пока не готов представить 11-й пакет санкций против России, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.



По его словам, ЕС сейчас «не в той ситуации, чтобы согласовать новые санкции против России», в этом вопросе необходимо дальнейшее обсуждение.

Также он добавил, что пока неизвестно, включат ли в 11-й пакет ограничений санкции против Росатома, сообщает ТАСС.

Фото: pxhere.com

Агентство Bloomberg сообщало, что в рамках нового, 11-го пакета антироссийских санкций Европейский союз намерен предложить ввести запрет на транзит части товаров через территорию России. По сведениям СМИ, ограничительные меры будут распространяться прежде всего на широкий список высокотехнологичных товаров и некоторые виды транспортных средств, которые Россия якобы могла бы использовать в украинском конфликте.



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Маргарита Головатенко