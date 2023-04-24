Дмитрий Песков: заявления про двойников Владимира Путина — это вранье

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о наличии у Владимира Путина «двойников». Его слова передает RT.

— Вы слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него, в то время как он сидит в бункере. Еще одно вранье, — сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что президент «ни в каких бункерах не сидел» и остается «мегаактивным».



Фото: kremlin.ru

Кроме того, Песков отметил, что здоровье у российского лидера «такое, что можно пожелать его самому себе».

14 апреля Песков заявил, что в 2023 году состоится «Прямая линия» с президентом. Точная дата пока не определена.

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Айрат Назипов