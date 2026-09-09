Власти Татарстана разработали новые правила лицензирования табачных магазинов

Документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу

Фото: Реальное время

Госалкогольинспекция Татарстана подготовила проект регламента по лицензированию торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту, лицензировать будут как розничную, так и развозную торговлю табаком и никотинсодержащей продукцией. Заявителями могут выступать юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Подать документы можно через три электронных портала: Единый портал госуслуг, Республиканский портал Татарстана и систему мониторинга за оборотом маркированных товаров. При этом МФЦ в выдаче лицензий участвовать не будут.

Максимальный срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней. В отдельных случаях его могут продлить еще на 10 дней. Перед подачей документов заявитель должен оплатить государственную пошлину.

Основанием для отказа в выдаче лицензии может стать задолженность более 3 тысяч рублей, предоставление недостоверных сведений, отсутствие необходимых документов или наличие неоплаченных штрафов в сфере оборота табачной продукции.

Проверять соответствие требованиям будут двумя способами: дистанционно — через анализ документов — и с выездом на место. При этом выездная проверка может проводиться с использованием видеосвязи.

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Дмитрий Зайцев