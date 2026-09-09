Рустам Минниханов: «Макроэкономическая ситуация неопределенная — все может поменяться»

Раис Татарстана поручил районам усилить работу по мобилизации доходов и сокращению налоговой задолженности

Правительство Татарстана одобрило прогноз социально-экономического развития республики на 2027–2029 годы и основные параметры консолидированного бюджета. Экономика региона продолжает расти — по итогам восьми месяцев текущего года ВРП превысил 4,2 трлн рублей, индекс промышленного производства составил 105,2%. Однако в условиях макроэкономической неопределенности, секвестров федерального бюджета и сохраняющихся рисков важно усилить мобилизацию доходов, отметил раис Татарстана Рустам Минниханов. Главам районов поручено не допустить снижения эффективности работы.

Экономика растет — риски остаются

Совещание открыли, обозначив три ключевых вопроса повестки — основные параметры прогноза социально-экономического развития Татарстана и консолидированного бюджета РТ, а также проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2027–2029 годы. Прогноз сформирован с учетом сценарных условий развития российской экономики, показателей ведущих предприятий, а также стратегических задач, определенных президентом страны и руководством республики, сообщил премьер-министр РТ Алексей Песошин:

— Благодаря стабильной работе предприятий и организаций, федеральным и республиканским мерам поддержки, экономика республики показывает рост, — отметил он. — По итогам восьми месяцев валовый региональный продукт Татарстана составил более 4,2 трлн рублей, или 102,7% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода прошлого года. Индекс промышленного производства — 105,2%, в первом полугодии привлечено 778 млрд рублей инвестиций.

Подробнее на прогнозных показателях социально-экономического развития республики остановился министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов: «Текущая экономическая ситуация требует повышенной концентрации внимания собственников, руководителей предприятий, отраслевых министерств, муниципалитетов по анализу рисков финансовой устойчивости, технологической и информационной безопасности, физической защиты производственных объектов и принятию соответствующих мер».

Основной вклад в рост экономики, по его словам, обеспечен обрабатывающим производством — в первую очередь за счет предприятий ОПК и нефтедобывающего сектора. Вместе с тем в ряде отраслей промышленности, а также в 17 районах РТ сохраняется снижение объемов промышленного производства. Замедленная динамика фиксируется в строительстве и сельском хозяйстве. Потребительская активность сохраняет положительную динамику на фоне роста потребкредитования.

Значимый вклад в развитие всех отраслей вносят предприятия малого и среднего бизнеса. Рост в основном обусловлен индивидуальными предпринимателями — по юридическим лицам наблюдается снижение. Одним из факторов поддержки экономики остается деятельность резидентов ОЭЗ, промпарков и ТОР, которые формируют порядка четверти промпроизводства РТ.

Вместе с тем при общей положительной динамике по отдельным площадкам и резидентам фиксируется спад объемов производства и замедление деловой активности, подчеркнул докладчик. С учетом высокой доли резидентов в промпроизводстве сохранение этой тенденции формирует риски для общей динамики промышленности.

С учетом текущей динамики и сохраняющихся рисков прогноз ВРП Татарстана по итогам 2026 года оценивается в 102%, в 2027-м — на уровне 101%. Важнейшими факторами достижения прогнозных показателей являются обеспечение устойчивой и безопасной работы предприятий, а также минимизация рисков внеплановой остановки основного производства, последствия которых могут негативно повлиять на всю кооперационную цепочку поставщиков и производителей, указал Мидхат Шагиахметов:

— В условиях сохраняющихся ограничений и возрастающих рисков требуется усилить работу по ключевым направлениям: реализации инвестиционных проектов, программ модернизации, диверсификации рынков сбыта, включая выход на международные, технологическому развитию, внедрению цифровых решений и повышению производительности труда.

С учетом реализации планов предприятий индекс промпроизводства РТ в 2027 году прогнозируется на уровне 101,5%. «В текущих условиях важно своевременно выявлять риски ухудшения финансового состояния предприятий и принимать меры до того, как они приведут к сокращению производства и образованию налоговой задолженности», — призвал министр.

Объем строительных работ прогнозируется на уровне 102%. Оборот розничной торговли в условиях обеспечения роста денежных доходов населения, а также туристского потока ожидается на уровне 102,9%. Электронная торговля — важный канал сбыта, но по мере роста сегмента усиливается зависимость бизнеса от устойчивой работы цифровой логистической инфраструктуры маркетплейсов, подчеркнул Шагиахметов.

— Принимается во внимание складывающаяся ситуация с повреждением логистических объектов и потерей товарных запасов предпринимателей. Правительством страны принято постановление, определяющее целевую поддержку бизнеса. Важно, что все меры применяются автоматически к пострадавшим партнерам бизнес-объединений, чей ущерб с июля 2026 года превышает 5% доходов, зарегистрированным после 1 декабря 2025 года. На республиканском уровне также введены специальные инструменты поддержки. Главам районов и бизнес-объединений необходимо проинформировать предпринимателей об указанных мерах, — отметил он.

«В сегменте МСП сохраняются существенные риски»

Инвестиции в основной капитал в Татарстане по итогам первого полугодия составили 778 млрд рублей — 100,5% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. Объем инвестиций в основной капитал в 2026 году, по данным предприятий и муниципалитетов, оценивается на уровне 1,784 трлн рублей. Прогноз на 2027—2029 годы составлен с учетом инвестиционных планов развития предприятий.

Татарстан в этом году занял первое место наряду с Москвой в национальном рейтинге инвестиционного климата. Однако сохранил системные барьеры, добавил министр, — прежде всего по стоимости подключения к инженерной инфраструктуре, срокам и количеству процедур подключения к инженерным сетям, получению земельных участков, доступности трудовых ресурсов. Республика в пятерке лучших регионов по направлениям: меры поддержки, кадровые и трудовые ресурсы, инфраструктура, технологии, связь, защита бизнеса, инженерные сети и коммуникации. Но направление антимонопольной деятельности и конкуренции требует отдельного внимая — несмотря на положительную динамику, регион не входит в число лидеров.

В особых экономических зонах и пяти территориях опережающего развития привлечено порядка 136 резидентов, из них 56 проектов находятся на стадии оформления земельных участков, строительства производственных объектов и ввода оборудования в эксплуатацию. На территории ОЭЗ «Алабуга» планируется осуществить инвестиции в размере более 300 млрд рублей. Заключены соглашения с 8 новыми резидентами.

— Текущая ситуация требует от нас максимального внимания к каждому инвестпроекту. По итогам мониторинга преференциальных территорий по 31 проекту реализация приостановлена. Управляющим компаниям необходимо обеспечивать постоянный мониторинг, выявлять действия, препятствующие запуску производства, и оперативно принимать необходимые решения, максимально используя действующие меры господдержки, — заявил глава Минэкономики РТ.

В условиях ограниченных финансовых ресурсов важным альтернативным инструментом привлечения финансирования, по его словам, является рынок капитала — цифровые финансовые активы, облигационное финансирование, выход предприятий на биржу. Поставлена задача — системно развивать это направление, увеличивая число компаний, вышедших на рынок капитала, максимально используя специальные меры стимулирования.

— В сегменте МСП сохраняются существенные риски, связанные со снижением спроса, рентабельности, ростом фискальной нагрузки и жесткой денежно-кредитной политики. Анализ показывает, что малый и средний бизнес наиболее чувствителен к текущей непростой ситуации. Задача муниципальных образований, министерств, ведомств, бизнес-объединений — организовать необходимую работу по созданию условий развития предприятий и качественному росту производительности труда, — указал министр.

С начала года по всем мерам поддержки МСП получили более 41 млрд рублей. Ключевым инструментом «единого окна» для получения как федеральных, так и региональных мер поддержки выступает цифровая платформа МСП.РФ. Развитию малого бизнеса в части расширения рынков сбыта помогает Республиканский маркетинговый центр. Количество поставщиков продукции превысило 6300 единиц, бизнес получил выручку порядка 200 млрд рублей, в том числе более 43 млрд — за пределами РТ.

Бюджет-2027: мобилизовать доходы, сократить долги по налогам

Доходы консолидированного бюджета Татарстана на 2027 год прогнозируются в сумме 619,1 млрд рублей, расходы — 627,6 млрд, дефицит — 8,5 млрд. Бюджет по-прежнему носит социально направленный характер: порядка 84% от общего объема необходимо обеспечить для всех социальных обязательств.

Министр финансов РТ Марат Файзрахманов доложил, что за восемь месяцев 2026 года в консолидированный бюджет РТ поступило доходов в сумме 511,3 млрд рублей, в том числе налоговых и неналоговых — 429,3 млрд.

— Поступившие в бюджет доходы позволили своевременно выплатить зарплату работникам бюджетной сферы, проиндексировать социальные выплаты и пособия, оплатить коммунальные услуги бюджетных организаций, профинансировать нацпроекты и продолжить реализацию инвестпрограмм, — отметил Файзрахманов. — Для обеспечения качественного исполнения бюджета до конца текущего года нам с муниципальными образованиями надо мобилизовать доходы в заданных параметрах. Также в связи со значительным объемом налоговой задолженности необходимо продолжить работу по ее сокращению, что позволит обеспечить дополнительные поступления в консолидированный бюджет РТ.

При оценке поступлений по налогу на прибыль использованы прогноз Минэкономики, отчетность ФНС, данные строительных организаций РТ. Учтены снижение цен на нефть и нефтепродукты в соответствии с доведенными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ и возможные риски, связанные с геополитической и экономической ситуацией, сообщил министр. Прогнозное поступление налога на прибыль в 2027 году — 135,6 млрд рублей, в 2028 году — 141,1 млрд, в 2029 году — 146,7 млрд.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

НДФЛ на 2027 год прогнозируется в сумме 252,7 млрд рублей, на 2028 год — 271,1 млрд, на 2029 год — 290,9 млрд. Акцизы на 2027 год — 57,8 млрд рублей, на 2028—2029 годы — по 59,5 млрд. Налог на имущество организаций в 2027 году, по предварительным расчетам, составит 53,5 млрд, в 2028-м — 54,9 млрд, в 2029-м — 56,5 млрд. Транспортный налог на 2027 год — 8,2 млрд, на 2028 год — 8,4 млрд, на 2029 год — 8,6 млрд. Налоги на совокупный доход на 2027 год — 44 млрд, на 2028 год — 43,6 млрд, на 2029 год — 43,9 млрд.

Земельный налог на 2027—2029 годы ежегодно прогнозируется в размере 11 млрд рублей, налог на имущество физических лиц — 4,6 млрд. Неналоговые доходы на 2027 год — 48,2 млрд, на 2028 год — 50,5 млрд, на 2029 год — 51,7 млрд.

Общий объем доходов консолидированного бюджета на 2027 год составит 619,1 млрд рублей, на 2028 год — 648,1 млрд, на 2029 год — 676,9 млрд. Отдельно Марат Файзрахманов остановился на расходах по основным разделам. «Национальная экономика» — 123,2 млрд рублей в 2027 году (дорожное хозяйство, капитальные вложения, сельское хозяйство, транспорт), 124,4 млрд в 2028 году, 124,6 млрд в 2029 году. ЖКХ — 18,8 млрд в 2027 году, 20,8 млрд в 2028 году, 21,3 млрд в 2029 году. Образование — 205,6 млрд в 2027 году, 218,2 млрд в 2028 году, 225,3 млрд в 2029 году. Культура — 27,3 млрд в 2027 году, 30 млрд в 2028 году, 32 млрд в 2029 году. Здравоохранение (с учетом средств ОМС) — 175,6 млрд в 2027 году, 187,7 млрд в 2028 году, 199,4 млрд в 2029 году. Социальная политика — 84,5 млрд в 2027 году, 89,7 млрд в 2028 году, 93,7 млрд в 2029 году. Физкультура и спорт — 13,9 млрд в 2027 году, 15 млрд в 2028 году, 16,2 млрд в 2029 году.

Общий объем расходов на 2027 год прогнозируется на уровне 627,6 млрд рублей, на 2028 год — 657,5 млрд, на 2029 год — 680,4 млрд. Дефицит на 2027 год — 8,5 млрд рублей, на 2028 год — 9,4 млрд, на 2029 год — 3,5 млрд.

«Несмотря на все сложности, пока наши показатели неплохие»

Объем доходов ТФОМС РТ в 2027 году, по предварительным расчетам, составит 105,6 млрд рублей, расходы — 105,6 млрд. Средства будут направлены на высокотехнологичную медпомощь, снижение смертности, повышение доступности медицинской помощи и другие направления.

За восемь месяцев 2026 года доходы поступили в фонд в объеме 68,3 млрд рублей, расходы — 63,9 млрд, сообщила директор ТФОМС РТ Алсу Мифтахова. Исполнение по году планируется в объеме 101,6 млрд по доходам и 104 млрд по расходам. Источником покрытия дефицита является переходящий остаток на начало текущего года, поступивший на завершение расчетов за медпомощь, оказанную в 2025 году.

Доходы бюджета фонда на 2027 год запланированы в объеме 105,6 млрд рублей, с ростом к уровню текущего года на 4 млрд. Доходная часть формируется из субвенции, предоставляемой из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования, межбюджетных трансфертов из бюджета РТ и других субъектов РФ. Субвенция федерального фонда прогнозируется в размере 95 млрд рублей, с ростом к уровню текущего года на 7,3 млрд. В составе субвенции 25,5%, или 24 млрд, — отчисления из бюджета Татарстана на обязательное медицинское страхование неработающего населения. Межбюджетные трансферты из бюджета РТ планируются в размере 9,4 млрд и включают расходы на социально значимые виды медицинской помощи, паллиативную помощь и зубопротезирование отдельных категорий граждан. Поступления из бюджетов территориальных фондов других субъектов за медпомощь, оказанную застрахованным, прогнозируются в объеме почти 1,2 млрд рублей.

Расходы на реализацию программы госгарантий на 2027 год планируются в объеме 105,6 млрд рублей, из них 96,2 млрд — на территориальную программу ОМС. На мероприятия, не входящие в базовую программу ОМС, предусмотрено 4,5 млрд, из них 840 млн — на лечение социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ, психические и иные заболевания), 760 млн — на скорую медицинскую помощь, 185 млн — на бесплатное зубопротезирование отдельных категорий граждан. Расходы на оплату медпомощи жителям Татарстана за пределами республики прогнозируются в объеме 2,3 млрд рублей.

С учетом формирования бюджета на трехлетний период доходы прогнозируются на 2027 год — 105,6 млрд рублей, на 2028 год — 112,8 млрд, на 2029 год — 117 млрд. Расходы фонда запланированы на уровне доходов.

Закрывая обсуждение, Алексей Песошин обратил внимание на дефицитный характер бюджета: «Работа над бюджетом осуществляется в условиях дефицита. Поэтому необходимо серьезно уделять внимание основным направлениям оздоровления государственных финансов — обеспечению выполнения доходной части бюджета, целевому и своевременному эффективному освоению бюджетных средств, сокращению государственного долга. Это позволит обеспечить качественное исполнение бюджета и его сбалансирование». Премьер предложил одобрить представленный прогноз социально-экономического развития Татарстана. Слово для подведения итогов взял раис Татарстана Рустам Минниханов:

— Я хотел бы отметить проделанную работу, доклад министра очень подробный и ценный. Конечно, мы принимаем за основу макроэкономические показатели, которые представил федеральный центр. Такая система выстроена и работает. Несмотря на все сложности, пока наши показатели неплохие. Тем не менее мы можем любые цифры записать, но без четкой работы отраслевых министерств, муниципалитетов, поддержки и детального мониторинга работы предприятий все эти цифры могут быть совершенно другими.

Раис республики отметил, что со всеми предприятиями было проведено согласование и теперь важно выдержать утвержденные цифры: «При всех сложностях — вы видите, и по федеральному бюджету идут серьезные секвестры, сокращения, — мы пока не сокращаем. Запланировали все наши республиканские программы и сохраняем их. Мы заложили их, несмотря ни на что, вот эти вопросы мы выдержим. Но все это не сработает, если мы будем менее эффективно работать».

Рустам Минниханов обратил внимание на налоговую недоимку как резерв бюджета и поручил до конца октября провести зональные совещания: «У нас есть недоимка — где-то 15 млрд. Надо работать! Это наш резерв». Подчеркнул сложность внешних условий и поручил районным властям принять бесдефицитные бюджеты:

— Макроэкономическая и геополитическая ситуация неопределенная, и все может поменяться в разные стороны: на улучшение и на ухудшение. Цифры, которые мы сегодня взяли, исходя из сегодняшней ситуации, объективные. Мы же не можем взять цифры, которые потом не реализуем. Я считаю, что они реальные. Обращаюсь к муниципалитетам — принять бесдефицитные согласованные цифры.

Раис добавил, что реализация бюджета — задача не только финансистов: «Реализовывать это придется всем нам. Это работа экономики и каждого предприятия — малого, среднего, крупного. Мы должны понимать и непросто смотреть, что будет, а принимать решения». Уточнив сроки передачи проекта бюджета в Госсовет РТ — до 15 октября, поручил передать его заранее, чтобы муниципалитеты успели подготовиться.