Стелу «Город трудовой доблести» откроют в Казани 4 мая

В Казани стелу «Город трудовой доблести» планируют открыть 4 мая. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил начальник Управления культуры города Азат Абзалов.

— Напомню, что в 2020 году Казани присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». На территории сквера у вокзала «Казань-2» завершаются работы по строительству стелы, посвященной этому высокому для нашего города званию. Торжественное открытие состоится 4 мая при участии общественных патриотических объединений, школьников, руководителей и сотрудников предприятий, удостоенных почетного звания «Предприятие трудовой доблести».

Скриншот трансляции

Изначально сообщалось, что стелу «Город трудовой доблести» в Казани откроют 8 мая.

Напомним, на праздничную церемонию из городского бюджета предусмотрели 6,1 млн рублей. Организовать планируют концерт с участием двух ведущих, сводного танцевального коллектива, хоров и солистов.

На сами работы по установке стелы направили еще почти 130 миллионов рублей. Ее концепция разработана архитектором Денисом Стритовичем, который стал победителем всероссийского конкурса. Изготовлением конструкции занимается казанское ООО «Неон-Арт». Среди его работ — въездная стела «Казань» на Горьковском шоссе.



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Татьяна Демина