Оборудование для майнинга — уничтожить: казанский суд вынес приговор по делу о криптоферме в метро

Условными сроками наказал сегодня двух руководителей МУП «Метроэлектротранс» Вахитовский суд Казани. Бывший главный инженер Алексей Смирнов и глава службы энергохозяйства наземного транспорта Антон Шкаберин признаны виновными в злоупотреблении полномочиями с использованием мощностей МУП для майнинга криптовалюты.



В прениях сторона обвинения запрашивала для фигурантов по 4 года колонии с отсрочкой исполнения приговора на 3 года. Суд назначил каждому по 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, — уточнили «Реальному времени» участники процесса. Также в течение двух лет осужденным запрещено занимать руководящие должности на муниципальной и государственной службе.

Часть изъятого в казанской подземке оборудования для криптофермы суд приговорил к уничтожению.

В ходе судебного процесса было установлено: в марте 2021-го обвиняемые приобрели 25 единиц оборудования для будущей криптовалютной фермы, установили его на тяговой подстанции МУП «Метроэлектротранс» и подключились к ее мощностям. Проработала ферма до 25 мая того же года, в этот день ее накрыли сотрудники ФСБ. Ущерб предприятия от энергозатрат на майнинг силовики оценили в 567 тысяч рублей.

Однако обвиняемые и защита считали и считают доказанной куда меньшую сумму — 28 тысяч рублей, рассчитанную главным энергетиком МУП. С данной цифрой согласился и официальный представитель потерпевшего предприятия, указав, что эта сумма подсудимыми уже погашена. В прениях адвокаты обвиняемых просили об оправдании, ссылаясь на то, что такой ущерб не является существенным, а значит, и действия сотрудников не образуют вменяемого им преступления.

Приговор может быть обжалован в течение 15 дней после его вручения сторонам.