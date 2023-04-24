Несколько татарстанских компаний выразили желание поучаствовать в эксперименте по исламскому банкингу

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Принять участие в эксперименте по исламскому банкингу планируют 14 компаний из Татарстана, Дагестана, Чечни и Башкирии. Об этом рассказал первый зампред Центробанка России Владимир Чистюхин.

— Мы проводили опрос хозяйствующих субъектов на четырех территориях, нам ответили 26 респондентов. О планах участия в эксперименте заявило 14 компаний, из них 12 являются нефинансовыми организациями — то есть не находятся в поле регулирования и надзора Банка России. Из организаций, которые заявили о планах по участию в эксперименте, по территориям распределены довольно равномерно — по 3—4 организации, — передает его слова ТАСС.

По его словам, некоторые организации отказались принимать участие в эксперименте из-за того, что они опасаются «избыточного регулятивного бремени и давления в государственных органах».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исламский банкинг — способ ведения банковской деятельности, который основан на соблюдении религиозных правил шариата. Главный запрет касается процентных доходов — они запрещены на любые сделки.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о проведении двухлетнего эксперимента по внедрению исламского банкинга в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чечне. Законопроект предполагает внедрение экспериментального режима для осуществления партнерского финансирования в исламских республиках.

Территория проведения «экспериментального правового режима осуществления деятельности по партнерскому финансированию» и его длительность могут быть увеличены по согласованию с Банком России.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов