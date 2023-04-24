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Henkel рассчитывает на обратный выкуп активов в России через несколько лет

16:50, 24.04.2023
Henkel рассчитывает на обратный выкуп активов в России через несколько лет
Фото: henkel.ru

Немецкий производитель бытовой и промышленной химии Henkel AG рассчитывает на обратный выкуп активов, сообщает RT со ссылкой на агентство Reuters.

Концерн включил возможность обратного выкупа в один из пунктов соглашения о продаже своего бизнеса в России.

Как сообщил финансовый директор компании Марко Свобода, компания сможет воспользоваться обратным выкупом через несколько лет.

Henkel AG объявил о прекращении бизнеса в России из-за событий на Украине в апреле прошлого года. Спустя год, 20 апреля 2023-го, концерн подписал соглашение о продаже активов в России за 54 млрд рублей. Покупателем выступил консорциум инвесторов, включающий Kismet Capital Ивана Таврина, Elbrus Services и Augment Investments. Сделку одобрила правительственная комиссия по иностранным инвестициям.

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Маргарита Головатенко
Бизнес

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