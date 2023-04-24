В Кремле назвали количество ушедших из России зарубежных компаний

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Лишь 120 из работавших в России иностранных компаний ушли с российского рынка. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— На начало специальной военной операции в России было что-то около 1 404 иностранных компаний. По состоянию на сегодня у нас ушло 120 компаний. Остальные где-то здесь, они не хотят уходить, — сказал он на марафоне «Знание».

По словам пресс-секретаря президента России, те, кто уходит, «тихонько под ковром проговаривают возможные условия для возвращения и не жгут мосты».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, многие зарубежные бренды решили покинуть российский рынок после начала 24 февраля 2022 года специальной военной операции. По подсчетам ученых из университета Санкт-Галлена, решение уйти из России приняли менее 9% компаний из стран Евросоюза и G7.



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Айрат Назипов