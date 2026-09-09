Власти Казани потратят 300 тысяч рублей на опрос молодежи о вейпинге

Исследование охватит 600 жителей Казани в возрасте от 14 до 35 лет

Фото: Максим Платонов

Казанский центр психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие» объявил о закупке социологического исследования на тему «Вейпинг в молодежной среде: увлечение или новая форма наркотизации?». Стоимость контракта составляет 300 тысяч рублей, исполнение должно быть завершено к 15 ноября 2026 года. Соответствующая документация появилась на портале госзакупок.

Исследование охватит 600 жителей Казани в возрасте от 14 до 35 лет. Выборка структурирована по нескольким целевым группам. Школьники 14–17 лет составят 10% опрошенных, студенты 18–23 лет — 32%, молодые специалисты 24–27 лет — 23%, молодые профессионалы 28–35 лет — 35%. Отдельную группу — 10% от общего числа респондентов — составят молодые люди, ранее употреблявшие психоактивные вещества и сейчас проходящие лечение в социально-реабилитационных центрах Казани.

Опросный лист для возрастной категории 14–17 лет включает не менее 30 вопросов, а для категории 18–35 лет — не менее 40. Анкета построена на четырех смысловых блоках. Первый блок — маркеры вовлеченности — направлен на оценку масштаба: стаж и регулярность использования вейпов, опыт перехода с вейпов на обычные сигареты или другие психоактивные вещества, места приобретения устройств, включая нелегальные каналы, вейп-шопы и друзей. Второй блок исследует социально-психологические мотивы и призван определить, является ли вейпинг увлечением или зависимостью: причины парения от снятия стресса до влияния окружения, фиксацию поведения в виде желания парить в запрещенных местах, симптомы абстиненции — раздражительность и тревожность при отсутствии гаджета. Третий блок посвящен ценностным установкам и восприятию рисков: отношение к здоровью, готовность к отказу от вейпинга и наличие успешного опыта, осведомленность о реальном составе жидкостей — никотине, тяжелых металлах, канцерогенах. Четвертый блок выясняет осведомленность и опыт взаимодействия с психологическим центром: наличие жизненной цели, факт обращения к психологу.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что в Татарстане началась работа над законопроектом о запрете продажи вейпов.



Дмитрий Зайцев