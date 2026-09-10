Татарстан занял 74-е место по размеру налоговой задолженности

«Реальное время» составило рейтинг субъектов России по задолженности по налогам с учетом пеней и сборов — от меньшей к большей

Фото: Михаил Захаров

Наименьший уровень задолженности по налогам и сборам среди регионов России зафиксирован у Алтая. В республике по состоянию на 1 июля эта сумма составляет всего 1,8 млрд рублей. Тем временем больше всего задолжали Москва (1,3 трлн) и ее область (271 млрд). Татарстан по этому показателю расположился на 74-м месте в списке — 55,9 млрд рублей. Подробнее о том, кто еще оказался в лидерах и аутсайдерах топа и каков объем задолженности у регионов по недоимке, — в материале «Реального времени».

В Алтае наименьшая налоговая задолженность и недоимка

Республика Алтай заняла первое место среди регионов России по наименьшему объему совокупной задолженности по налогам и сборам с учетом процентов, пеней и санкций. По состоянию на 1 июля 2026 года этот показатель в регионе составил всего 1,8 млрд рублей, следует из аналитики Росстата.

На втором месте расположился Камчатский край (3,1 млрд), на третьем — Марий Эл (3,1 млрд). В топ-5 также попали Чукотка (3,2 млрд) и Севастополь (3,6 млрд). На 6—10-м местах в списке находятся Республика Тыва (3,6 млрд), Костромская (3,7 млрд), Магаданская (3,9 млрд), Псковская (4,2 млрд) и Курганская (5 млрд) области.

Всего же по России совокупная задолженность по налогам и сборам, учитывая пени и прочие санкции, составила 3,7 трлн рублей. Однако с начала года этот показатель никак не изменился.

Реальное время / realnoevremya.ru

Тем временем, если рассматривать рейтинг регионов с точки зрения задолженности по налоговой недоимке, Алтай снова лидер (814,8 млн), а вот Марий Эл и Камчатский край уже поменялись местами относительно первого топа, заняв второе и третье места соответственно. Дело в том, что налоговая задолженность по недоимке у «Марийки» оказалась на 10,4 млн рублей меньше, чем у Камчатки (в среднем чуть более 1,6 млрд рублей у обоих регионов).

В топ-5 также попали Псковская и Костромская области (чуть более 1,7 млрд рублей в обоих субъектах). Относительно первого топа регионы поднялись на пять и на две позиции соответственно. На шестом месте — Севастополь (1,8 млрд), который в предыдущем рейтинге занял пятое место, на седьмом — Магаданская область (2,1 млрд), которая поднялась на одну строчку выше. Следом идет Тыва — 8-е место (-2 позиции) — 2,2 млрд рублей.

Замыкают десятку «новички», которых не было в предыдущем топе, а именно республики Адыгея и Мордовия (2,2 и 2,3 млрд рублей соответственно).

Реальное время / realnoevremya.ru

Для справки: задолженность по налогам в виде недоимки — это сумма налога, сбора или страховых взносов, которая не была уплачена в установленный законом срок. Причем сюда входит только сама неуплаченная сумма налога (сбора, взноса). Возникает недоимка строго в момент просрочки платежа. Например, если налог нужно было заплатить до 30 апреля, то недоимка появится с 1 мая.

В свою очередь, в совокупную задолженность включают недоимку, начисленные за просрочку пени, штрафы, а также суммы налогов, подлежащих возврату в бюджет.

При этом следует понимать, что на сумму недоимки автоматически начисляются пени за каждый день просрочки. Их размер зависит от ключевой ставки ЦБ России и длительности «просроченного периода».

Татарстан — 74-й по обоим показателям

Татарстан занял 74-е место по совокупной задолженности по налогам с учетом пеней и прочих санкций. В республике этот показатель составил 55,9 млрд рублей. Для сравнения: у Новосибирской области, которая оказалась в десятке аутсайдеров по объему долгов (76-е место), эта сумма зафиксирована на уровне 59 млрд рублей — всего на 3,1 млрд рублей больше, чем у Татарстана.

Реальное время / realnoevremya.ru

Также республика оказалась 74-й среди регионов и по налоговой задолженности по недоимке с результатом в 20,5 млрд рублей. Для наглядности: у Самарской области, попавшей в число аутсайдеров (76-е место), этот результат оказался всего на 3,3 млрд рублей больше, а именно 23,8 миллиарда.

Реальное время / realnoevremya.ru

В аутсайдерах — Московский регион и культурная столица

Наибольшие объемы совокупной задолженности по налогам зафиксированы у Москвы (1,3 трлн), Московской области (271,8 млрд) и Санкт-Петербурга (206,7 млрд). За ними следуют Свердловская область (96,5 млрд) и Краснодарский край (87,5 миллиарда).

Среди худших по накопленным суммам долгов также оказались Самарская область (72,6 млрд), Башкортостан (61,9 млрд), Кемеровская (61,2 млрд), Челябинская (60,2 млрд) и Новосибирская (59 млрд) области.

Реальное время / realnoevremya.ru

Что касается задолженностей по налогам по недоимке, то список антилидеров не изменился. В первой пятерке — Москва (434,7 млрд), Московская область (86,6 млрд), Санкт-Петербург (75,1 млрд), Свердловская область (41,8 млрд) и Краснодарский край (32,9 млрд).

А вот дальше в рейтинге произошли перестановки относительно первого топа. Так, на 80-м месте — Челябинская область (30,7 млрд), которая сместилась на три позиции вниз относительно предыдущего антитопа. На 79-м месте — Северная Осетия — Алания (29,8 млрд), причем ее и вовсе не было в предыдущем топе. 78-й стала Новосибирская область (26,3 млрд), сместившись по сравнению с прошлым показателем на пару строчек вниз.

На 77-м месте — Сахалинская область (24 млрд) — «новичок» среди аутсайдеров, а замыкает антитоп Самарская область (23,8 млрд). К слову, она поднялась на четыре позиции выше относительно прошлого рейтинга.

Реальное время / realnoevremya.ru