В Госдуму внесли законопроект о повышении НДФЛ до 30% для работающих из-за границы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Госдуму внесли законопроект, который обязывает российские компании взимать 30% НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж работников после утраты ими российского налогового резидентства.



Как гласит текст законопроекта, новшество затронет всех уехавших, использующих российский сегмент интернета или размещенные в России технические, программно-аппаратные средства.

Согласно поправкам, российские работодатели и заказчики будут взимать с вознаграждений уехавших из страны сотрудников или исполнителей НДФЛ по базовой ставке в 13—15%, а после утраты налогового резидентства — 30%.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Нововведение коснется не только работающих официально по трудовому договору, но и фрилансеров, получающих вознаграждения из России за работы и услуги, предоставленные права использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, если осуществляют деятельность с использованием доменных имен и сетевых адресов в российской национальной доменной зоне. Законопроект не содержит норм об изменении ставок налогов для фрилансеров, работающих как самозанятые или индивидуальные предприниматели (ИП).

В январе секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что как можно быстрее должны быть созданы условия для возвращения в Россию тех, кто покинул страну на фоне специальной военной операции и частичной мобилизации:

— Наша задача — максимально те, кто уехал, чтобы как можно быстрее вернулись. Это важно для экономики страны, для их семей и близких, — сообщил сенатор.

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Маргарита Головатенко