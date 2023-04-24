Владимир Путин поддержал предложение выровнять денежное довольствие военнослужащих

Президент России Владимир Путин поставил задачу вывести на один уровень денежное довольствие разных категорий военных, участвующих в специальной военной операции, сообщает ТАСС.



Таким образом, президент поддержал инициативу вице-спикера Совфеда, главы рабочей группы по вопросам СВО Андрея Турчака. Политик на встрече с главой государства обратил внимание, что между выплатами «мобилизованным контрактникам и добровольцам» остаются диспропорции. Он предложил «провести точечную законодательную работу и уравнять положение всех участников специальной военной операции».

— Нужно обратить особое внимание и обеспечить, безусловно, обеспечить равные условия для всех, кто с оружием в руках борется за Россию, — сказал Путин.

Фото: kremlin.ru

Участников и ветеранов специальной военной операции предложили включить в перечень социально уязвимой категории граждан в целях их трудоустройства в сфере социального предпринимательства. Предполагается, что законопроект будет способствовать общему увеличению занятости, а следовательно, увеличению поступлений в бюджет.

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Маргарита Головатенко