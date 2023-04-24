В конце апреля в Татарстане ожидаются грозы и до +26 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане на этой неделе установится теплая погода с дождями и первыми весенними грозами. По прогнозу Гидрометцентра республики, к ее концу днем температуры воздуха будут достигать +26 градусов.

Ночью во вторник, 25 апреля, в Татарстане ожидается от +2 до +7 градусов, а на западе — до +10°С. Днем к юго-западным районам республики приблизится атмосферный фронт — местами пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до 18—23°С.



В среду, 26 апреля, дожди пройдут в большинстве районов Татарстана. Прогнозируются также грозы и сильный юго-западный ветер порывами до 15—18 м/с. Ночью ожидается от +8 до +13 градусов, днем — от +17 до +22°С.

Небольшие дожди прогнозируются в Татарстане и в четверг, 27 апреля. Местами сохранятся ветер порывами до 15—17 м/с. Ночью температуры воздуха составят от +7 до +12 градусов, дневные — от +18 до +23°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 28 и 29 апреля, существенных осадков не ожидается. Днем потеплеет до +20..+26 градусов.

Сегодня, 24 апреля, наблюдается малооблачная сухая погода. В полдень в воздухе зафиксировали от +20 до +22 градусов. Гидрометцентр Татарстана не исключает, что будет установлен новый температурный рекорд.

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Татьяна Демина