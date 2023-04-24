Народное караоке, тысячный хор и парад юнармейцев: как пройдет День Победы в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Фанфары победы», досмотры и красочный салют

Казань готовится к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подробнее о программе мероприятий рассказал сегодня начальник Управления культуры города Азат Абзалов:

— 9 Мая торжественные мероприятия начнутся с памятной церемонии возложения цветов на Арском и Архангельском кладбищах. В парке Победы будут организованы возложения к Вечному огню, памятникам Труженикам тыла, Матерям и вдовам и Советскому Солдату.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Главной площадкой празднования в Казани традиционно станет площадь Тысячелетия. Торжественная программа начнется в 9.30. На площади в 10.00 состоится проход войск Казанского гарнизона и проезд исторической техники. В проходе войск примут участие военнослужащие, курсанты, студенты военных кафедр и так далее. В завершение покажут театрализованную композицию с исполнением песни «День Победы» сводным хором.

Зрители смогут расположиться под стенами Кремля. Рядом с ними организуют досмотровые мероприятия, к которым Азат Абзалов призвал отнестись с пониманием.

— Наиболее удобный вход со стороны станции метро «Кремлевская», — уточнил он.

В 18.00 на площади Тысячелетия начнется концерт мастеров искусств и молодежных групп, выступит тысячный хор «Поющая Казань». Вечерний праздник пройдет в формате народного караоке. Транслировать его будут в прямом эфире на телеканале «ТНВ».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Различные тематические площадки 9 мая будут работать в казанском парке Победы. На 12.00 там запланирован парад юнармейцев. Затем пройдет традиционной фестиваль детских духовых оркестров «Фанфары победы». В 15 часов гости парка смогут увидеть выступления творческих коллективов города, а в 18.00 там прозвучат мелодии 1930—40-х годов в исполнении оркестра.

На улице Баумана в 14.00 начнется интерактивная программ. Здесь установят тематические фотозоны. Также организуют концертную программу.

— Завершится День Победы в 22.00 красочным салютом, наблюдать за которым можно будет с акватории реки Казанка между Кировской и Ленинской дамбами, а также у центра семьи Казан и на Кремлевской небрежной, — сообщил Абзалов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Традиционного шествия «Бессмертного полка» в Казани и других городах России в этом году не будет. Однако принять участие в акции все же можно.

— Конечно же, как и в предыдущие годы, приглашаем казанцев стать участниками акции «Бессмертный полк». Акция поистине стала всенародной и очень значимой для жителей всей нашей страны. В этом году акция проходит в новом формате. Пешего прохождения колонны не состоится. Однако каждый желающий может разместить портрет своего героя на одежде, значке или на автомобиле, а также разместить информацию на сайте, — сообщил Азат Абзалов.

Открытие стелы и многочисленные акции

Не менее насыщенная культурная программа ждет казанцев и в предпраздничные дни. В общей сложности запланировано порядка 140 мероприятий.

28 апреля в столице Татарстана в КДК им. Ленина пройдет городской творческий фестиваль «Наследники Великой Победы». На сцене выступят воспитанники учреждений дополнительного образования — творческие коллективы и сводный хор.

Ежегодная всероссийская акция «Георгиевская лента» в Казани стартует 25 апреля и продлится до 9 мая включительно. Раздавать этот символ начнут на ул. Баумана рядом с памятником Федору Шаляпину. Волонтеры также будут раздавать ленточки в парках и скверах.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

На 25 апреля в Казани запланировано республиканское мероприятие, посвященное 78-й годовщине Победы. Ветеранов со всего Татарстана соберут в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Азат Абзалов напомнил, что в преддверии Дня Победы в Казани откроют стелу «Город трудовой доблести». Изначально сообщалось, что мероприятие пройдет 8 мая, теперь оно запланировано на 4 мая.

— Напомню, что в 2020 году Казани присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». На территории сквера у вокзала «Казань-2» завершаются работы по строительству стелы, посвященной этому высокому для нашего города званию. Торжественное открытие состоится 4 мая при участии общественных патриотических объединений, школьников, руководителей и сотрудников предприятий, удостоенных почетного звания «Предприятие трудовой доблести», — рассказал он.

скриншот трансляции

До 22 июня в Казани проходит всероссийская акция «Красная гвоздика» — горожанам волонтеры предлагают приобрести значок с ее символом за пожертвование. Врученные средства направляются на медицинскую помощь нуждающимся ветеранам.

Также в Казани пройдут акции «Поем двором», «Окна Победы» и «Парад у дома ветерана». На 8 мая планируется праздничный объезд ветеранов Великой Отечественной войны на исторической боевой и ретротехнике.

На сегодняшний день в Казани проживает 4 158 ветеранов Великой Отечественной войны — ее участников, инвалидов, тружеников тыла и вдов. В частности, 62 из них награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 48 — бывшие узники концлагерей. Из 4 тысяч ветеранов — 2 691 труженик тыла.

Казань, как уже писало «Реальное время», выделила на организацию и проведение Дня Победы в этом году почти 42 миллиона рублей. В сумму контракта включена услуга по организации и проведению традиционного парада на площади Тысячелетия. Отрепетировать его перед 9 мая предстоит трижды.



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Татьяна Демина