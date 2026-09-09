Власти Татарстана готовятся защитить от застройки здание аэровокзала 1954 года

Контроль за исполнением постановления возложен на комитет по охране объектов культурного наследия

Фото: предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

Кабмин Татарстана разработал проект постановления об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Аэровокзала» 1954 года постройки, расположенного по адресу ул. Патриса Лумумбы, 47а в Казани. Документ проходит антикоррупционную экспертизу и пока не подписан.

Согласно проекту, вокруг здания аэровокзала устанавливаются две зоны. Охранная зона занимает площадь 34 948 квадратных метров, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности — 2 939 квадратных метров.

В пределах охранной зоны запрещается новое строительство, за исключением линейных объектов, если такое строительство не направлено на сохранение или восстановление историко-градостроительной среды. Запрещается использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку. Нельзя размещать взрыво— и пожароопасные объекты, угрожающие сохранности памятника. Строительство инженерных сетей наземным и надземным способами, а также надземных пешеходных переходов также запрещено, за исключением случаев, когда это необходимо для обеспечения жизнедеятельности населения или минимизации негативного воздействия на объект.

Реконструкция объектов капитального строительства в параметрах, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, не допускается.

В охранной зоне строго регламентируется размещение рекламы, вывесок и некапитальных строений. Запрещается установка кондиционеров, антенн и иного технического оборудования на крышах зданий и на фасадах, формирующих территории общего пользования. Нельзя устанавливать на зданиях средства наружной информации, перекрывающие оконные и дверные проемы. Запрещены все виды рекламных конструкций, а также средства наружной информации с использованием мерцающего света и открытого способа свечения. Устройство глухих ограждений не допускается, а прозрачные ограждения не могут превышать высоту 1,2 метра. В ограждениях запрещено использовать металлический профнастил, бетонные плиты, стеклоблоки, доски из древесно-полимерного композита, рулонную сетку, рабицу, 3D-сетку и поликарбонат. Размещение базовых станций сотовой связи, башенных и антенно-мачтовых конструкций, включая телевизионные и радиоантенны, также запрещено, если они препятствуют визуальному восприятию объекта культурного наследия.

Контроль за исполнением постановления возложен на комитет по охране объектов культурного наследия.

Дмитрий Зайцев