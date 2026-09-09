Татарстанские отели недосчитались постояльцев: отельеры винят транспорт и «теневой» сектор

Отток туристов из гостиниц: что говорят владельцы

Фото: Мария Зверева

Гостиницы Татарстана столкнулись с существенным снижением турпотока: за первое полугодие отели приняли на 4,6% меньше постояльцев. При этом число ночевок выросло на 30,4%. Эксперты связывают спад с транспортными проблемами и конкуренцией с сектором посуточной аренды жилья. Подробности — в материале «Реального времени».

Гостиницы проигрывают хостелам по количеству гостей

По данным Татарстанстата, к середине 2026 года в республике работают 75 гостиниц, не считая небольших частных отелей и хостелов. Среди них больше всего обычных гостиниц — их 53. Еще 13 — это хостелы, а 9 — различные гостевые дома и мини-отели.

За первые шесть месяцев года в гостиничных предприятиях Татарстана остановились более 278 тысяч человек против 291,7 тысячи в прошлом году. При этом количество ночевок выросло на 30,4% и достигло 1,64 миллиона. Интересно, что туристы в среднем проводили в отелях по пять ночей.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

В классических гостиницах остановились 229,5 тыс. человек, хостелах — 30,6 тыс. человек, гостевых домах — 18,2 тыс. Причем если в хостелах и гостиничных домах численность постояльцев выросла (на 7,9 и 8,1 тыс. к январю — июню 2025 года соответственно), то в гостиницах снизилась (на 29,4 тыс.). Больше всего ночевок пришлось на хостелы — почти 800 тысяч. 550 тыс. ночевок зарегистрировано в классических гостиницах, чуть меньше 300 тысяч — в небольших отелях и гостевых домах.

Что касается владельцев гостиниц, то больше половины ночевок обеспечивают государственные отели. На втором месте — частные гостиницы, которые занимают почти 45% рынка. Остальные — это небольшие организации разных форм собственности.

За полгода гостиничный бизнес Татарстана заработал почти 2,8 миллиарда рублей. Основная часть этих денег — 2,4 миллиарда — пришлась на частные отели. Государственные гостиницы получили около 270 миллионов, а все остальные — примерно 130 миллионов рублей.

«Говорить о прямой конкуренции с серым рынком сложно»

В разговоре с корреспондентом «Реального времени» президент Ассоциации отелей Казани и Республики Татарстан Инга Гадзаова заявила, что по итогам первого квартала и летнего сезона отельеры отмечают снижение потока туристов. При этом, с ее слов, понять точные причины сложно — требуется детальный анализ. «Возможно, это связано с общей экономической ситуацией в стране», — предполагает эксперт.



— Говорить о прямой конкуренции с серым рынком сложно, так как у нас нет точных данных. Но когда речь идет о размещении больших компаний, возможно, аренда квартиры может быть выгоднее. Классифицированные средства размещения обеспечивают безопасность и соответствие всем нормам Роспотребнадзора, МЧС и Росгвардии. В отличие от частного сектора, мы регулярно проходим проверки и соблюдаем законодательные требования, — подчеркивает Гадзаова.

Говоря о причинах снижения турпотока, Гадзаова указала на несколько ключевых факторов. По ее мнению, современные путешественники тщательно оценивают ситуацию с транспортом и ценами на топливо перед каждой поездкой. Существенные сложности возникают с авиаперелетами, что затрагивает даже командировочных гостей. Эксперт отметила необходимость учитывать общую логистику и возможность добраться до места назначения без задержек рейсов.

В заключение Инга Гадзаова сообщила, что, общаясь с коллегами из других регионов, она убедилась: снижение наблюдается не только в Татарстане. По ее словам, это общероссийская тенденция.

«Регулярные отмены рейсов и топливный кризис создают серьезные трудности для путешественников»

В разговоре с корреспондентом «Реального времени» генеральный директор «Альянс отель менеджмент», вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов поделился мнением о текущей ситуации на рынке гостиничных услуг. По его словам, снижение количества гостей в гостиницах — это общая тенденция, наблюдаемая практически во всех регионах России. Эксперт выделил несколько основных причин такого положения дел.

— Во-первых, это транспортные проблемы. Регулярные отмены рейсов и топливный кризис создают серьезные трудности для путешественников. Люди сталкиваются с дилеммой выбора способа передвижения: проблемы с авиаперелетами, высокие цены на топливо для автомобилей, сложности с покупкой железнодорожных билетов. Второй важной причиной является экономическая ситуация в стране. Многие стали более осмотрительно подходить к расходам, особенно когда речь идет о досуге и отдыхе, — подчеркивает эксперт.

Говоря о конкуренции с сектором посуточной аренды жилья, Прасов признал актуальность этой проблемы. С его слов, серый рынок действительно занимает значительную долю, возможно, до 50%. При этом эксперт уверен, что в ближайшие 1-2 года ситуация изменится — государство будет стремиться к легализации этого сегмента рынка. По мнению представителя ассоциации, такая легализация необходима по нескольким причинам. Во-первых, это вопрос безопасности, во-вторых — прозрачность рынка и соблюдение общих стандартов качества обслуживания.

Ранее Российский союз туриндустрии предложил переложить уплату турналога с гостиниц на туристов и перейти на фиксированную ставку. В Татарстане инициативу поддерживают, но требуют доработки механизма. Подробности — в материале «Реального времени».

