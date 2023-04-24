В Казани закроют на ремонт роддом №1

Фото: ГКБ №7

Родильный дом №1 городской клинической больницы №7 в Казани закроют для плановых ремонтно-строительных работ. Он не будет работать с 29 апреля до 12 июня.



Рожениц примут в других роддомах по маршрутизации, утвержденной Минздравом Татарстана. Госпитализацию беременных женщин и рожениц обеспечат по территориальному принципу с учетом степени риска акушерской и экстрагенитальной патологии.

Роддом №1 возобновит работу 13 июня, сообщает ГКБ №7.

В январе в Казани завершили капитальный ремонт второго корпуса городской больницы №16 — единственного в городе учреждения с отделениями гематологии и пульмонологии. В корпусе заменили кровлю, инженерные сети, установили новое оборудование и мебель. В каждой палате появились туалеты.



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Маргарита Головатенко