Сегодня в Татарстане ожидается до +17 градусов
Утром местами туман, возможна гроза
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Небольшой и умеренный, местами сильный дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.
Утром местами туман, возможна гроза. Ветер северный, северо-восточный 6—11 м/с, местами с порывами до 15—18 м/с. Температура составит от +12 до +17 градусов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».