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Сегодня в Татарстане ожидается до +17 градусов

07:00, 09.09.2026

Утром местами туман, возможна гроза

Сегодня в Татарстане ожидается до +17 градусов
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Небольшой и умеренный, местами сильный дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.

Утром местами туман, возможна гроза. Ветер северный, северо-восточный 6—11 м/с, местами с порывами до 15—18 м/с. Температура составит от +12 до +17 градусов.

Галия Гарифуллина

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