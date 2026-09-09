Сегодня в Татарстане ожидается до +17 градусов

Утром местами туман, возможна гроза

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Небольшой и умеренный, местами сильный дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.

Утром местами туман, возможна гроза. Ветер северный, северо-восточный 6—11 м/с, местами с порывами до 15—18 м/с. Температура составит от +12 до +17 градусов.

Галия Гарифуллина