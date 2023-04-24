К спору дочки «Газпрома» с заводом Группы ГМС подключился «Казанькомпрессормаш»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Неустойка выросла с 111 до 163 млн

Дочерняя компания «Газпрома» потребовала выплаты неустойки от завода Группы ГМС — крупного производителя насосного, компрессорного оборудования для нефтегазовой сферы. ООО «Газпром комплектация» предъявило иск на 163 млн рублей к АО «ГМС Нефтемаш» за нарушение сроков поставки двух турбокомпрессорных агрегатов. К спору подключился казанский завод — АО «Казанькомпрессормаш», который входит в тот же холдинг (Группа ГМС). Предприятие подало ходатайство о привлечении его к делу третьим лицом.



Договор на поставку оборудования между сторонами был заключен еще 14 января 2021 года. Покупателем выступило ООО «Газпром инвест» — единый технический заказчик по реализации инвестиционных проектов головной компании. В соответствии с соглашением обязательства по оплате продукции приняло на себя уже ООО «Газпром комплектация» — централизованный поставщик «дочек» «Газпрома».

В августе прошлого года компания потребовала взыскать с АО «ГМС Нефтемаш» неустойку в размере 111 млн рублей, начисленную за нарушение сроков поставки, и настаивала на доставке товара.

Однако в начале этого года «Газпром комплектация» изменила требования, отказавшись от поставок продукции (в середине осени товар дошел до покупателя) и увеличив размер неустойки за сорванные сроки до 163 млн рублей.

Фото: mrg.tatar.ru

«Казанькомпрессормаш» добивается участия в споре

Расчеты дочки «Газпрома» были проверены судом и сочтены верными, «ГМС Нефтемаш» просрочку исполнения обязательств не оспорил. Однако, возражая против удовлетворения иска, заявил о применении моратория, введенного постановлением правительства России от 28 марта 2022 года. Согласно нему, на территории страны сроком на 6 месяцев было введено право на отсрочку в возбуждении дел по заявлениям, подаваемым кредиторами.

Однако суд указал, что мораторий относится лишь к денежным обязательствам, а в рассматриваемом деле речь идет о просрочке в передаче имущества. Поэтому данное правило не подлежит применению.

В начале этого года в спор решила вступить еще одна сторона — АО «Казанькомпрессормаш». В феврале предприятие направило в суд ходатайство о привлечении его к участию в деле третьим лицом. Однако запрос был отклонен, поскольку компания не представила достаточных и убедительных пояснений, почему она должна присутствовать в разбирательстве.

АО «Казанькомпрессормаш» подало апелляцию, но жалобу отклонили из-за выявленных нарушений — отсутствовал документ, подтверждающий ее направление в адрес лиц, участвующих в деле. Вместе с этим суд решил, что после устранения всех недочетов она может быть отправлена еще раз.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Казанькомпрессормаш» уже реализовывал проект для «Газпрома»

В декабре 2018 года на заводе «Казанькомпрессормаш» было начато строительство производства по выпуску крупногабаритных компрессоров. В церемонии его открытия принимали участие раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков.

В новом цеху был налажен выпуск крупногабаритных компрессоров с мощностью привода более 25 МВт. Оборудование должно было заменить импортные агрегаты в рамках нового проекта по сжиженному природному газу. Как заявляли эксперты, их производство интересно как для «Новатэка», так и для «Газпрома».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В октябре того же года «Казанькомпрессормаш» провел крупную сделку, заключив договор банковских гарантий со Сбербанком на 10 млрд рублей. Бенефициарами были указаны ПАО «НК «Роснефть», ПАО «АК «Транснефть», ПАО «Татнефть», ПАО «Газпром», а также их дочерние и зависимые компании. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин