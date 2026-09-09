Авито Работа и агентство makelove запускают проект «Здесь я есть»

Проект призван показать регионы России как территорию возможностей

Авито Работа и агентство по построению бренда работодателя makelove запускают комплексный проект«Здесь я есть» для привлечения талантов в локальные офисы и регионы присутствия работодателей. Проект анонсирован в рамках ВЭФ-2026. Как показал июньский опрос Авито Работы, россияне готовы к релокации: каждый пятый участник исследования сообщил, что серьезно рассматривал и уже планирует переезд в другой город ради работы.

В основе проекта «Здесь я есть» — лендинги, которые собирают информацию о конкретном регионе в едином окне: его особенности, возможности для образования и досуга, сервисы для переезда, ключевых работодателей и вакансии, другие характеристики.

— Проект «Здесь я есть» — ответ на структурный дефицит, который, как правило, имеет региональную специфику. Авито Работа выступает цифровым хабом. Добавим, что мы наблюдаем рост числа резюме, в которых кандидаты сообщают, что готовы к переезду: летом 2026 года их стало на 12% больше, чем год назад, причем лидируют по динамике рабочие и линейные позиции: +24% год к году, — отмечает Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Проект «Здесь я есть» объединяет экспертизу makelove в создании территориальных брендов и работе с локальной идентичностью с цифровыми возможностями Авито. Получается пространство, в котором регионы рассказывают о возможностях для жизни и работы, а люди могут выбрать, куда поехать работать.

— За 14 лет работы над построением бренда работодателя для ведущих российских компаний мы в makelove неоднократно сталкивались со стигмой в отношении работы в регионах. Сейчас молодые специалисты все чаще рассматривают возможности за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. И это логично: сегодня все больше людей ищут не просто карьеру, а качество жизни. И регионы могут это дать: другой ритм, другой баланс. Наша миссия — делать так, чтобы люди по всему миру любили свою работу. Поэтому мы запускаем проекты, которые показывают: регионы — это не альтернатива успеху, а один из путей к нему, — комментирует Ираклий Маргания, сооснователь агентства makelove.