В Татарстане в два раза увеличили размер премии имени Габдуллы Тукая

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Размер государственной премии Татарстана имени Габдуллы Тукая увеличили в два раза — с 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Решение закреплено указом раиса республики Рустама Минниханов.

Государственная премия имени Тукая в Татарстане присуждается за наиболее выдающиеся, получившие общественное признание, внесшие значительный вклад в развитие отечественной и национальной культуры произведения литературы и искусства, отличающиеся высоким уровнем профессионального мастерства, обладающие своеобразием авторского стиля, новизной и оригинальностью, а также за выдающиеся научные исследования в области искусствоведения и литературоведения. Вручают ее каждый год.

Премия присуждается указом раиса Татарстана. Документ публикуется ко дню рождения Габдуллы Тукая — к 26 апреля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Премию Тукая впервые вручили в 1958 году. Среди тех, кто стал лауреатом, были композиторы Фарид Яруллин посмертно, за балет «Шүрәле», и Назиб Жиганов — за оперу «Джалиль». Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина