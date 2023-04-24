В Казани разработают систему для отлова бездомных собак с помощью ИИ за 11 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Казани введут систему отслеживания бездомных собак по видеокамерам. На эти цели власти готовы потратить 11 млн рублей. Работы необходимо выполнить до 18 января 2024 года.



Для отслеживания бездомных собак модернизируют информационную систему анализа видео с камер в Казани, которые устанавливали по проектам «Безопасный город» и «Безопасный двор».

Подрядчик должен разработать веб-сервис по отлову бездомных собак и телеграм-бот для создания заявок на отлов. Искусственный интеллект будет нужно научить отличать домашнюю собаку от бездомной.

Предполагается, что система будет анализировать кадры видеопотока и передавать сотруднику «зооцентра» после верификации. Затем кадры составятся в заявку, которую передадут команде по отлову через telegram-бот.

Заказчик — ГКУ «Центр цифровой трансформации РТ». Срок окончания подачи заявок — 24 апреля, итоги подведут 2 мая.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

О планах внедрения системы ИИ для отслеживания бродячих собак стало известно еще в начале апреля.

— Мы надеемся, что в этом году нам масштабно удастся внедрить систему искусственного интеллекта по отслеживанию бродячих собак. То есть система реально определяет, с человеком собака или нет, и передает данные в организации, которые занимаются отловом бездомных животных, и муниципалитету о том, насколько эффективно работает данная компания, — пояснял замглавы Минцифры республики Рустам Хидиятуллин.

В Казани приступили к «собачьей переписи» — специалисты пройдутся по специальным маршрутам и подсчитают количество бездомных животных в городе. Проводится она уже во второй раз. Предыдущая «собачья перепись» в столице Татарстана проходила осенью 2021 года. Тогда в городе насчитали 6 365 бездомных животных.

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Маргарита Головатенко