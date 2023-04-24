Минюст России готовит отмену возможности смены пола в паспорте

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что ведомство готовит отмену возможности смены пола в паспорте и других документах:



— Сейчас прежде всего речь идет о том, чтобы законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах. Допустимость изменения пола была закреплена в российском законодательстве еще в 1997 году. В то время различные международные организации, в том числе Всемирная организация здравоохранения, задавали тон в формировании тех или иных норм, — заявил министр в интервью ТАСС.

Как отмечает Чуйченко, внести изменения в документы сейчас можно в том числе на основании справки для изменения пола, выданной медицинской организацией, однако «обязательность проведения хирургических вмешательств для получения лицом справки об изменении пола не предусматривается». С 2018 по 2022 год зарегистрировали более 2,7 тыс. случаев смены пола по документам и после этого около 190 браков.

— Таким образом, мы видим следующее: человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей. Так же возникают вопросы, с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию? Или, если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять? И так далее, — отмечает министр.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Он напомнил, что в настоящее время одним из оснований для внесения исправлений или изменений в паспорт и иные документы является справка об изменении пола, выданная медицинской организацией. «При этом обязательность проведения хирургических вмешательств для получения лицом справки об изменении пола не предусматривается», — подчеркнул Чуйченко. Также он обратил внимание, что нынешняя ситуация не просто создает юридические коллизии, но и выявляет несоответствие текущим концептуальным документам и конституционным приоритетам.



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Маргарита Головатенко