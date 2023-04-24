Сергей Лавров: «США начали разрушение глобализации»

Министр иностранных дел России заявил, что ООН и ее Устав представляют угрозу глобальным амбициям США. На заседании Совета Безопасности ООН он отметил, что американские власти начали разрушать глобализацию.

— В отчаянной попытке утвердить свое господство через наказание непослушных США пошли на разрушение глобализации, — приводит его слова RT.

Дипломат напомнил о том, что Запад во главе с США применяет свои правила всегда, когда необходимо оправдать нелегитимные шаги против других государств.

Фото: pixabay.com

Сегодняшнее заседание СБ ООН в Нью-Йорке проходит под председательством Сергея Лаврова. Завтра министр будет председательствовать еще на одном заседании высокого уровня СБ — открытых дебатах по ближневосточной проблематике.

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Айрат Назипов