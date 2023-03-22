Итоги дня: третий случай сибирской язвы, заявление о геноциде народов СССР, задержания чиновников в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 22 марта:
- Для мусульман наступил священный месяц Рамадан. Завтра у них начинается пост. В мечетях Татарстана будут регулярно проводить ифтары — вечера разговения. ДУМ республики опубликовало их список.
- Замруководителя исполкома Альметьевского района Татарстана задержали по подозрению во взятке в размере 4,8 млн рублей — следствие считает, что он брал по 200 тысяч рублей ежемесячно с января 2021-го по декабрь 2022-го. По данным источника, речь идет об одном из четырех заместителей главы исполкома района Андрее Подовалове, который с 2015 года курирует вопросы экономики.
- Также задержан первый замруководителя исполкома Тукаевского района Татарстана Ильмир Яббаров — на него завели уголовное дело о превышении полномочий. Его подозревают его в незаконной выдаче земельных участков сотрудникам исполкома и в мошенничестве с получением субсидий за строительство дома в Муслюмовском районе.
- Лев Семенов, занимавший около 15 лет пост гендиректора выставочного центра «Казанская ярмарка» ушел со своей должности. Исполняющим обязанности гендиректора назначен Марат Сидоров, действующий конкурсный управляющий. Земли под «Казанской ярмаркой» давно не дают покоя застройщикам и городским властям. Очевидно, что на фоне дефицита качественных участков «реновация» этого места может считаться лишь вопросом времени.
- В прошлом году средняя годовая температура воздуха в Татарстане составила 5 градусов, превысив климатическую норму на 0,6 °С. Осадков за 2022 год, осредненных по всей территории республики, выпало 499,4 мм — на 23% больше многолетней нормы.
- Госдума приняла заявление о признании геноцида народов Советского Союза Германией в ходе Великой Отечественной войны. Ее председатель, Вячеслав Володин, напомнил, что жертвами оккупации стали более 30 млн советских граждан.
- Президент России Владимир Путин наградил режиссера Татарского государственного академического театра имени Камала Айдара Заббарова премией для молодых деятелей культуры за 2022 год. Она присуждена ему за вклад в развитие отечественного театрального искусства.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о праздновании в 2025 году 200-летия со дня рождения татарского ученого-этнографа, литератора и просветителя Каюма Насыри. А в следующем году в республике отметят 225-летие со дня рождения великого поэта Александра Пушкина. Для подготовки праздничных мероприятий сформировали оргкомитеты.
- Каршеринг «Делимобиль» расширяет свой автопарка в Казани. На прошлой неделе компания завезла 100 новых китайских Chery Tiggo 4. Также казанский офис временно изменил условия своего тарифа страховки. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В возрасте 70 лет скончался Владимир Чуров, возглавлявший Центральную избирательную комиссию России с 27 марта 2007-го по 27 марта 2016 года. Чуть более недели назад у него случился обширный инфаркт. Врачи провели ему операцию. После ухода из ЦИК и до последних дней жизни он занимал должность посла по особым поручениям МИД России.
- Совет Международной федерации хоккея продлил отстранение сборных России и Белоруссии от турниров. Решение принято на основании детальной оценки рисков.
- Бывшему ректору КФУ Ильшату Гафурову и его защитникам установили предельный срок ознакомления с материалами дела. Если решение Бассманного райсуда Москвы вступит в силу, то завершить процедуру ознакомления экс-глава Елабужского района и его адвокаты, должны не позднее 4 апреля.
- Минздрав Чувашии сообщил о выявлении третьего случая заражения сибирской язвой — на раковине левого уха у жителя выступило пятно багрово-фиолетового цвета, с отделяемым серозно-геморрагического характера. По словам главы региона Олега Николаева, пациент покинул республику, но его нашли и изолировали.
- Власти Татарстана расширили меры поддержки семей участников спецоперации, а также погибших в зоне ее действия. Теперь детям в таких семьях доступно бесплатное посещение культурных мероприятий, проводимых в республике государственными учреждениями культуры.
- В Казани на участке тротуара у дома №43а на улице Дубравной образовался провал из-за размыва грунта. Виной тому стал старый коллектор МУП «Водоканал», находящийся в ненадлежащем состоянии. Работники предприятия приступили к восстановительным работам и планируют их завершить к 27 марта. Детали — в материале «Реального времени».
- Центробанк России сообщил, что тестирование цифрового рубля начнется сразу после появления законодательной и нормативной базы. В эксперименте 13 банков протестируют такие базовые операции, как открытие и закрытие цифрового кошелька, его пополнение, переводы между гражданами, оплата покупок и услуг по QR-коду и возврат средств.
- Парламент Швеции большинством голосов поддержал вступление в НАТО. За вступление в Североатлантический альянс проголосовали 269 депутатов. Против выступили 37 членов парламента.
Ключевые события 392-го дня специальной военной операции на Украине:
- Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна продолжит санкционное давление против России и помощь Киеву. Ее власти решили выделить Украине $470 млн в формате безвозмездной помощи в энергетической и других областях.
- Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что опасность ядерного конфликта в настоящий момент выше, чем в последние несколько десятилетий. По его словам, курс Вашингтона на эскалацию ситуации на Украине поменял для Москвы обстановку в сфере безопасности. Решение о приостановке ДСНВ было вынужденным и практически неизбежным шагом, подчеркнул он.
- Как сообщили в Минобороны России, на Купянском направлении огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ около н. п. Двуречная, Синьковка, Ольшана и Котляровка. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная гаубица 2С3 «Акация».
- На Красно-Лиманском направлении поражена живая сила и техника ВСУ у н. п. Червоная Диброва, Площанка и Кузьмино. За сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубица Д-30.
- На Донецком направлении в ходе действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено более трехсот украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ у н. п. Угледар, Зализничное, Малая Токмачка и Малые Щербаки. Потери украинских войск за сутки составили до 40 человек, три автомобиля, а также одна артиллерийская система производства США М777.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика». Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 403 самолета, 224 вертолета, 3 528 беспилотника, 414 ЗРК, 8 370 танков и других боевых бронированных машин, 1 070 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 410 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 052 единицы специальной автотехники.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в Кремле не обсуждали план по урегулированию ситуации на Украине, предложенный Киевом. Обсуждение такой инициативы касается скорее двусторонних отношений между Китаем и Украиной, указал он.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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