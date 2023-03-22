«Раскопали, ленточку натянули, а стоки так и хлещут»: канализационный ад «Водоканала» на Дубравной

Фото: предоставлено героями материала

В Казани на улице Дубравной, на участке тротуара у дома 43а, образовался провал из-за размыва грунта. По словам местных жителей, виной тому стал старый коллектор МУП «Водоканал», находящийся в ненадлежащем состоянии. Стоит отметить, что появившаяся яма является далеко не единственной в этом месте. Однако обращения граждан продолжают игнорироваться, утверждают они. Более того, с приходом весны размеры провалов стали значительно увеличиваться, а вместе с ними появился и запах канализационных стоков. Чего боятся местные жители и какие проблемы существуют на сетях этой улицы — в материале «Реального времени».

«Растет ежесекундно»

Жители ТСЖ «Дубки» рассказали «Реальному времени», что сегодняшний провал стал уже четвертым на этой улице. По их словам, «Водоканал» не просто бездействует, а игнорирует их просьбы засыпать предыдущие три ямы. Вместе с этим от дождей и таяния снегов они лишь увеличиваются в размерах, что может привести к более серьезным последствиям.

— Я ходил там вчера вечером, стоит туман и запах сероводорода, — сообщил один из жителей.

Что касается нового провала, то, как отмечают граждане, яма «растет ежесекундно». В ней также находится труба, а под ней уже успела образоваться «подземная река». Гражданам пришлось эвакуировать оставленные машины, так как провал находится в непосредственной близости от парковочных мест. Причем не всех владельцев авто удалось найти, и часть машин была отодвинута на тросах неравнодушными жителями.

Фото: очевидцы

Лишь после того как люди стали бить тревогу в городском чате, обращаясь к администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани, на место происшествия выехали специалисты «Водоканала». Как заверили местные власти, сотрудники предприятия уже приступили к работам по устранению провала.

В «Водоканале» местным жителям сообщили, что в ближайшее время в их домах может произойти отключение воды. Кроме того, в МУП попросили не ставить машины на этой улице, так как сотрудники предприятия не знают, где может произойти следующий провал.

Позже «Реальному времени» в «Водоканале заявили, что информация об отключении воды неверна.

Фото: пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов

«Канализационная вода — это опасная вещь, там и бактерии есть»

Как рассказал «Реальному времени» один из местных жителей по имени Алексей, сотрудники «Водоканала» после своего прибытия лишь раскопали яму и убедились в реальности существующей проблемы. Однако конкретного выхода из сложившейся ситуации пока нет.

— Раскопали яму. Но сама раскопка ямы проблему не решает. Из того, что они говорили, стало понятно, что там отсутствует целый участок коллектора, а какова его протяженность, понять невозможно. Для этого нужно раскапывать еще метров 20—30 в каждую сторону. Проблема не решена, они просто вскрыли и убедились, что она есть. То же самое они сделали и с другими провалами: раскопали, ленточку натянули, а канализационные стоки так и хлещут. А ведь канализационная вода — это опасная вещь, там и бактерии есть. Сейчас на улице не мороз, и все эти болезнетворные бактерии источают запах. Они несут угрозу окружающей среде и людям, что рядом находятся. Там же и с детьми гуляют, и с собачками. А собачки любят кушать всякое, — рассказал он.

Фото: очевидцы

Граждане объединились в активную группу, которая наблюдает за развитием событий с сегодняшним провалом. Как отметил Алексей, проблема с сетями на Дубравной — давняя тема, однако жители до сих пор надеются, что решение найдется.

— Проблема ремонта коллектора на Дубравной стоит давно, но на это нет денег в бюджете. Но это же не ответ, и на этом жизнь не останавливается. Северный коллектор ремонтируют, и используют импортные технологии. Деньги же нашлись, но и то не тогда, как пришел конец срока его эксплуатации, а когда провалы начались. Мы хотим привлечь внимание властей, чтобы решить эту проблему, — подчеркнул он.

Провалы на канализационных сетях для Казани не редкость



Стоит отметить, что провалы на сетях «Водоканала» не являются редкостью для казанских улиц. Так, например, в конце прошлой недели из-за подобной ситуации специалистам пришлось перекрыть дорогу в обе стороны по улице Химической, от улицы Васильченко до Тэцевской. Движение автотранспорта было открыто лишь сегодня утром.

При этом, как уточнили в пресс-службе МУП, место провала было лишь защебенено. Сам асфальт уложат, когда установятся благоприятные погодные условия.

Напомним, в октябре 2021 года около «Савиново» также произошел провал на канализационном коллекторе диаметром 1 400 миллиметров 1985 года постройки, это тот самый северный коллектор, на котором произошло еще три провала на улице Чистопольской. Из-за износа бетона обрушился свод коллектора. Излив фекальной канализации там происходил как раз по этой причине.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Примеры с травмами у людей уже были

Одним из наиболее известных провалов в Казани стала авария, произошедшая осенью прошлого года недалеко от Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. Однако тогда «Водоканал» опроверг свою причастность к провалу. Устранением последствий занимались сотрудники предприятия, так как эта яма находилась в охранной зоне сетей канализации.

— Утром 10 октября 2022 года вблизи пешеходного перехода на перекрестке ул. Марселя Салимжанова и ул. Пушкина произошел провал участка тротуара в образовавшуюся в грунте полость. Провал образовался в охранной зоне коллектора хозяйственно-бытовой канализации МУП «Водоканал» диаметром 1 700 мм. Обследование показало, что коллектор находится в технически исправном состоянии, — говорилось в документации.

Фото: мэрия Казани

На ликвидацию последствий МУП потратило 6,1 млн рублей. Дополнительной причиной к их срочному устранению стало то, что в провал упала девушка. Она получила травму ног. В свою очередь, прокуратура Вахитовского района организовывала проверку случившегося.

«Реально время» следит за развитием событий с провалом на улице Дубравной. Новые данные будут публиковаться в следующих материалах.

UPD: после публикации материала в «Водоканале» сообщили, что на месте провала приступили к ремонту канализационного коллектора. Уточняется, что работы планируют завершить к 27 марта.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин