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«Раскопали, ленточку натянули, а стоки так и хлещут»: канализационный ад «Водоканала» на Дубравной

13:03, 22.03.2023 13
«Раскопали, ленточку натянули, а стоки так и хлещут»: канализационный ад «Водоканала» на Дубравной
Фото: предоставлено героями материала

В Казани на улице Дубравной, на участке тротуара у дома 43а, образовался провал из-за размыва грунта. По словам местных жителей, виной тому стал старый коллектор МУП «Водоканал», находящийся в ненадлежащем состоянии. Стоит отметить, что появившаяся яма является далеко не единственной в этом месте. Однако обращения граждан продолжают игнорироваться, утверждают они. Более того, с приходом весны размеры провалов стали значительно увеличиваться, а вместе с ними появился и запах канализационных стоков. Чего боятся местные жители и какие проблемы существуют на сетях этой улицы — в материале «Реального времени».

«Растет ежесекундно»

Жители ТСЖ «Дубки» рассказали «Реальному времени», что сегодняшний провал стал уже четвертым на этой улице. По их словам, «Водоканал» не просто бездействует, а игнорирует их просьбы засыпать предыдущие три ямы. Вместе с этим от дождей и таяния снегов они лишь увеличиваются в размерах, что может привести к более серьезным последствиям.

— Я ходил там вчера вечером, стоит туман и запах сероводорода, — сообщил один из жителей.

Что касается нового провала, то, как отмечают граждане, яма «растет ежесекундно». В ней также находится труба, а под ней уже успела образоваться «подземная река». Гражданам пришлось эвакуировать оставленные машины, так как провал находится в непосредственной близости от парковочных мест. Причем не всех владельцев авто удалось найти, и часть машин была отодвинута на тросах неравнодушными жителями.

Фото: очевидцы

Лишь после того как люди стали бить тревогу в городском чате, обращаясь к администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани, на место происшествия выехали специалисты «Водоканала». Как заверили местные власти, сотрудники предприятия уже приступили к работам по устранению провала.

В «Водоканале» местным жителям сообщили, что в ближайшее время в их домах может произойти отключение воды. Кроме того, в МУП попросили не ставить машины на этой улице, так как сотрудники предприятия не знают, где может произойти следующий провал.

Позже «Реальному времени» в «Водоканале заявили, что информация об отключении воды неверна.

Фото: пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов

«Канализационная вода — это опасная вещь, там и бактерии есть»

Как рассказал «Реальному времени» один из местных жителей по имени Алексей, сотрудники «Водоканала» после своего прибытия лишь раскопали яму и убедились в реальности существующей проблемы. Однако конкретного выхода из сложившейся ситуации пока нет.

— Раскопали яму. Но сама раскопка ямы проблему не решает. Из того, что они говорили, стало понятно, что там отсутствует целый участок коллектора, а какова его протяженность, понять невозможно. Для этого нужно раскапывать еще метров 20—30 в каждую сторону. Проблема не решена, они просто вскрыли и убедились, что она есть. То же самое они сделали и с другими провалами: раскопали, ленточку натянули, а канализационные стоки так и хлещут. А ведь канализационная вода — это опасная вещь, там и бактерии есть. Сейчас на улице не мороз, и все эти болезнетворные бактерии источают запах. Они несут угрозу окружающей среде и людям, что рядом находятся. Там же и с детьми гуляют, и с собачками. А собачки любят кушать всякое, — рассказал он.

Фото: очевидцы

Граждане объединились в активную группу, которая наблюдает за развитием событий с сегодняшним провалом. Как отметил Алексей, проблема с сетями на Дубравной — давняя тема, однако жители до сих пор надеются, что решение найдется.

— Проблема ремонта коллектора на Дубравной стоит давно, но на это нет денег в бюджете. Но это же не ответ, и на этом жизнь не останавливается. Северный коллектор ремонтируют, и используют импортные технологии. Деньги же нашлись, но и то не тогда, как пришел конец срока его эксплуатации, а когда провалы начались. Мы хотим привлечь внимание властей, чтобы решить эту проблему, — подчеркнул он.

Провалы на канализационных сетях для Казани не редкость

Стоит отметить, что провалы на сетях «Водоканала» не являются редкостью для казанских улиц. Так, например, в конце прошлой недели из-за подобной ситуации специалистам пришлось перекрыть дорогу в обе стороны по улице Химической, от улицы Васильченко до Тэцевской. Движение автотранспорта было открыто лишь сегодня утром.

При этом, как уточнили в пресс-службе МУП, место провала было лишь защебенено. Сам асфальт уложат, когда установятся благоприятные погодные условия.

Напомним, в октябре 2021 года около «Савиново» также произошел провал на канализационном коллекторе диаметром 1 400 миллиметров 1985 года постройки, это тот самый северный коллектор, на котором произошло еще три провала на улице Чистопольской. Из-за износа бетона обрушился свод коллектора. Излив фекальной канализации там происходил как раз по этой причине.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Примеры с травмами у людей уже были

Одним из наиболее известных провалов в Казани стала авария, произошедшая осенью прошлого года недалеко от Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. Однако тогда «Водоканал» опроверг свою причастность к провалу. Устранением последствий занимались сотрудники предприятия, так как эта яма находилась в охранной зоне сетей канализации.

— Утром 10 октября 2022 года вблизи пешеходного перехода на перекрестке ул. Марселя Салимжанова и ул. Пушкина произошел провал участка тротуара в образовавшуюся в грунте полость. Провал образовался в охранной зоне коллектора хозяйственно-бытовой канализации МУП «Водоканал» диаметром 1 700 мм. Обследование показало, что коллектор находится в технически исправном состоянии, — говорилось в документации.

Фото: мэрия Казани

На ликвидацию последствий МУП потратило 6,1 млн рублей. Дополнительной причиной к их срочному устранению стало то, что в провал упала девушка. Она получила травму ног. В свою очередь, прокуратура Вахитовского района организовывала проверку случившегося.

«Реально время» следит за развитием событий с провалом на улице Дубравной. Новые данные будут публиковаться в следующих материалах.

UPD: после публикации материала в «Водоканале» сообщили, что на месте провала приступили к ремонту канализационного коллектора. Уточняется, что работы планируют завершить к 27 марта.

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Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 13

комментарии

  • Анонимно 22 мар
    пора уже федералам запускать программу, сам город не имеет такого бюджета
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    Анонимно 22 мар
    Пора и пора втройне. Только как до федералов достучаться?
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  • Анонимно 22 мар
    Лично я предлагаю не платить налоги в Москву,а конкретно взяться за устранение неполадок,раз не хотят бюджет нам выделять
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    Анонимно 22 мар
    угу, как будто есть такая возможность
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    Анонимно 22 мар
    Это предложение десятками лет звучит, но Москва в наушниках, слышать не хочет.
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  • Анонимно 22 мар
    Ну так там ребята тоже не с волшебной палочкой работают,всему свое время уж,нечего судить чужую работу
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    Анонимно 22 мар
    Судить проще, у Медведева надо денюжку просить. Как раз ту,что потеряли из-за отмены инвестнадбавки.
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    Анонимно 22 мар
    Никто бы и не судил, если бы их не касалось
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  • Анонимно 22 мар
    а под этими машинами земля провалиться не может? очень опасно стоят
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    Анонимно 22 мар
    Наши автовладельцы ничего не боятся
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    Анонимно 22 мар
    Наверняка они там до этого стояли, никто не поставит возле дыры намеренно и осознанно.
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    Анонимно 22 мар
    Тогда остается удивиться аккуратности водоканальщиков, которые копали яму эту
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  • Анонимно 11:12
    Это уже Второй случай за год. Становиться только хуже! Топит не только Дубравную а Все улицы дороги и близ лежащие поселки!
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