Умер экс-председатель ЦИК России Владимир Чуров

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На 71-м году жизни умер Владимир Чуров, возглавлявший Центральную избирательную комиссию России с 27 марта 2007-го по 27 марта 2016 года.

По данным ТАСС, чуть более недели назад у Владимира Чурова случился обширный инфаркт. Врачи провели ему операцию.

Владимиру Чурову 17 марта этого года исполнилось 70 лет. С июня 2016 года, после ухода из ЦИК, он занимал должность посла по особым поручениям Министерства иностранных дел России. Был депутатом Государственной думы IV созыва (2003—2007 гг.).



Напомним, после Владимира Чурова Центральную избирательную комиссию России возглавила Элла Памфилова. Должность председатель ЦИК она занимает и сегодня.

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Татьяна Демина