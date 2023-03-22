Получал 200 тысяч в месяц? Замглавы исполкома Альметьевска подозревают во взятке под 5 млн

Фото: пресс-служба СУ СК России по Татарстану

Заместителя руководителя исполкома Альметьевского района Татарстана сегодня задержали по подозрению во взятке в размере 4,8 млн рублей, сообщил «Реальному времени» источник.

Как указал источник, следствие считает, что подозреваемый брал по 200 тысяч рублей ежемесячно с января 2021 года по декабрь 2022 года.

Сегодня в следственном отделе СК по Альметьевску возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). В данный момент идет допрос фигуранта.

Один из источников сообщает — речь может идти об одном из четырех заместителей главы исполкома района Андрее Подовалове, который с 2015-го года курирует в муниципалитете вопросы экономики.



Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

С утра в исполкоме Альметьевского района проводились обыски. Сотрудники ФСБ и СКР изымали документы. Официально это уголовное дело силовики не комментируют. Впрочем, в СМИ уже просочилась информация — предполагаемые откаты чиновник мог получать от исполнителя муниципальных контрактов на поставку горячих обедов в школы района.

Глава района Тимур Нагуманов и его подчиненные пока воздерживаются от публичной оценки происходящего.

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Маргарита Головатенко, Ирина Плотникова