Получал 200 тысяч в месяц? Замглавы исполкома Альметьевска подозревают во взятке под 5 млн
Заместителя руководителя исполкома Альметьевского района Татарстана сегодня задержали по подозрению во взятке в размере 4,8 млн рублей, сообщил «Реальному времени» источник.
Как указал источник, следствие считает, что подозреваемый брал по 200 тысяч рублей ежемесячно с января 2021 года по декабрь 2022 года.
Сегодня в следственном отделе СК по Альметьевску возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). В данный момент идет допрос фигуранта.
Один из источников сообщает — речь может идти об одном из четырех заместителей главы исполкома района Андрее Подовалове, который с 2015-го года курирует в муниципалитете вопросы экономики.
С утра в исполкоме Альметьевского района проводились обыски. Сотрудники ФСБ и СКР изымали документы. Официально это уголовное дело силовики не комментируют. Впрочем, в СМИ уже просочилась информация — предполагаемые откаты чиновник мог получать от исполнителя муниципальных контрактов на поставку горячих обедов в школы района.
Глава района Тимур Нагуманов и его подчиненные пока воздерживаются от публичной оценки происходящего.
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Справка
Дата рождения: 07.05.1981. Место рождения — Бавлы.
Образование: высшее. Окончил в 2003 г. Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, экономика и управление на предприятии машиностроения, экономист-менеджер.
03.2000 — 04.2000 — лаборант информационно-издательского центра Альметьевского муниципального университета, г. Альметьевск.
07.2001 — 08.2003 — начальник отдела программного обеспечения ООО «Консультационно — экспертная коммерческая фирма «Консул», г. Альметьевск.
12.2003 — 09.2004 — администратор Представительства Банка в городе Санкт-Петербург ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» ООО «ХКФ Банк», г. Санкт Петербург.
09.2004 — 12.2004 — специалист по экономическому анализу Филиал ОАО «Мостострой № 6» Мостотряд № 37, г. Санкт-Петербург.
03.2005 — 08.2006 — консультант по экономическому анализу ООО «Северо-западный центр консультационных проектов», г. Санкт-Петербург.
10.2006 — 08.2010 — ведущий специалист отдела экономического анализа Управления экономики, промышленности и торговли, советник руководителя исполкома района, начальник управления экономики, промышленности и торговли аппарата исполкома Альметьевского муниципального района.
08.2010 — 06.2012 — и.о. председателя Финансово-бюджетной палаты Альметьевского муниципального района.
06.2012 — 10.2012 — заместитель руководителя исполнительного комитета Ютазинского муниципального района по инфраструктурному развитию.
10.2012 — 11.2012 — и.о. руководителя исполнительного комитета Ютазинского муниципального района.
21.11.2012 — 24.12.2015 — руководитель исполнительного комитета Ютазинского муниципального района.
с 28.12.2015 — по н.в. — заместитель руководителя исполнительного комитета Альметьевского муниципального района по экономике.
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