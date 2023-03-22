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Получал 200 тысяч в месяц? Замглавы исполкома Альметьевска подозревают во взятке под 5 млн

11:23, 22.03.2023 5
Получал 200 тысяч в месяц? Замглавы исполкома Альметьевска подозревают во взятке под 5 млн
Фото: пресс-служба СУ СК России по Татарстану

Заместителя руководителя исполкома Альметьевского района Татарстана сегодня задержали по подозрению во взятке в размере 4,8 млн рублей, сообщил «Реальному времени» источник.

Как указал источник, следствие считает, что подозреваемый брал по 200 тысяч рублей ежемесячно с января 2021 года по декабрь 2022 года.

Сегодня в следственном отделе СК по Альметьевску возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). В данный момент идет допрос фигуранта.

Один из источников сообщает — речь может идти об одном из четырех заместителей главы исполкома района Андрее Подовалове, который с 2015-го года курирует в муниципалитете вопросы экономики.

Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

С утра в исполкоме Альметьевского района проводились обыски. Сотрудники ФСБ и СКР изымали документы. Официально это уголовное дело силовики не комментируют. Впрочем, в СМИ уже просочилась информация — предполагаемые откаты чиновник мог получать от исполнителя муниципальных контрактов на поставку горячих обедов в школы района.

Глава района Тимур Нагуманов и его подчиненные пока воздерживаются от публичной оценки происходящего.

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Маргарита Головатенко, Ирина Плотникова
Справка

Дата рождения: 07.05.1981. Место рождения — Бавлы.

Образование: высшее. Окончил в 2003 г. Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, экономика и управление на предприятии машиностроения, экономист-менеджер.

03.2000 — 04.2000 — лаборант информационно-издательского центра Альметьевского муниципального университета, г. Альметьевск.

07.2001 — 08.2003 — начальник отдела программного обеспечения ООО «Консультационно — экспертная коммерческая фирма «Консул», г. Альметьевск.

12.2003 — 09.2004 — администратор Представительства Банка в городе Санкт-Петербург ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» ООО «ХКФ Банк», г. Санкт Петербург.

09.2004 — 12.2004 — специалист по экономическому анализу Филиал ОАО «Мостострой № 6» Мостотряд № 37, г. Санкт-Петербург.

03.2005 — 08.2006 — консультант по экономическому анализу ООО «Северо-западный центр консультационных проектов», г. Санкт-Петербург.

10.2006 — 08.2010 — ведущий специалист отдела экономического анализа Управления экономики, промышленности и торговли, советник руководителя исполкома района, начальник управления экономики, промышленности и торговли аппарата исполкома Альметьевского муниципального района.

08.2010 — 06.2012 — и.о. председателя Финансово-бюджетной палаты Альметьевского муниципального района.

06.2012 — 10.2012 — заместитель руководителя исполнительного комитета Ютазинского муниципального района по инфраструктурному развитию.

10.2012 — 11.2012 — и.о. руководителя исполнительного комитета Ютазинского муниципального района.

21.11.2012 — 24.12.2015 — руководитель исполнительного комитета Ютазинского муниципального района.

с 28.12.2015 — по н.в. — заместитель руководителя исполнительного комитета Альметьевского муниципального района по экономике.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 22 мар
    Коррупция чиновников - это просто ментальный рефлекс управленца. Реакция собаки Павлова на лампочку пускать слюни, а у чиновника хапок на деньги в близкой досягаемости. Просто организм так работает.
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  • Анонимно 22 мар
    головы продолжают лететь
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  • Анонимно 22 мар
    Размер взятки как у лоханова
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    Анонимно 22 мар
    Посмотрим, чем тут дело закончится. Лоханов был пойман с поличным
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  • Анонимно 07:31
    Зато работы менял как перчатки ,на некоторых всего по нескольку месяцев проработал - уже возникают вопросы вообще про профпригодность !
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