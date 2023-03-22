В Татарстане количество осадков за 2022 год превысило многолетнюю норму почти на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Осадков за 2022 год, осредненных по всей территории Татарстана, выпало 499,4 мм. Это на 23% больше многолетней нормы (1991—2020 гг.), сообщает УГМС республики.

Атмосферных осадков выпадало больше нормы в большинстве месяцев прошлого года. Наибольшие положительные отклонения их количества от многолетней нормы зафиксировали в апреле (283%) и феврале (192%).

Самым скудным на осадки в 2022 году был август. В течение этого месяца их выпало 2% от многолетней нормы.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В УГМС Татарстана также рассказали, что за прошлый год в республике наблюдалось 15 метеорологических опасных явлений.

Согласно вероятностному прогнозу, опубликованному Гидрометцентром Татарстана, количество осадков в ближайшие шесть месяцев 2023 года ожидается в пределах многолетней нормы. Для апреля она составляет 30 мм, для мая — 41 мм, для июня — 60 мм, для июля — 56 мм, а для августа — 54 мм, для сентября — 48 мм.

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Татьяна Демина