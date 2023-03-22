Китайские авто, дог-френдли и новый бизнес-класс: «Делимобиль» расширил парк, но урезал страховку в Казани

Как стало известно «Реальному времени», каршеринг «Делимобиль» проводит масштабное расширение своего автопарка в Казани. На прошлой неделе компания завезла в город 100 новых китайских Chery Tiggo 4. Вместе с этим, как рассказали в пресс-службе сервиса, на днях в столицу Татарстана приехали дог-френдли-машины, а к концу этой недели ожидается расширение линейки автомобилей бизнес-класса.

Китайские кроссоверы стали одними из самых дешевых в каршеринге

В казанском каршеринге китайский кроссовер Chery Tiggo можно найти и арендовать по тарифу «комфорт». Автомобили оборудованы 1,5-литровыми двигателями с мощностью 113 лошадиных сил, 17-дюймовыми дисками, круиз-контролем для дальних поездок, камерой заднего вида, парктрониками, а также большим сенсорным экраном с мультимедийной системой.

По данным официального дилера Chery в России, стоимость этой модели начинается от 1,6 миллиона рублей в зависимости от комплектации.

Кроссовер из КНР уже доступен в официальном приложении «Делимобиль». При этом в настоящее время цена за любой из видов аренды Chery Tiggo наименьшая по сравнению с другими моделями машин.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Машины с условиями для перевозки животных

Стоит отметить, что автопарк каршеринга в Москве пополнился китайскими машинами еще в июле прошлого года. Тогда в столичный «Делимобиль» были поставлены 150 Chery Tiggo 4. В самой компании отмечали, что это первые автомобили из КНР, состоящие «на службе» сервиса и одновременно самое крупное расширение в России.

Также в начале месяца в Москве появились и дог-френдли-машины. Их отличительной чертой являются гамаки для перевозки собак. Чтобы забронировать такой автомобиль, в фильтрах приложения нужно выбрать «Гамак для собак» (с логотипом косточки). Как пояснили «Реальному времени» в пресс-службе компании, в Казань такие авто поступили только на днях. В скором времени они также станут доступны для краткосрочной аренды.

Гамак находится в багажнике авто. Пользователь каршеринга закрепляет и регулирует его под своего питомца, а после перевозки убирает обратно. Внутри него также есть прорези для ремня безопасности. «Делимобиль» не рекомендует перевозить собак особо крупных пород. Так, действуют ограничения: животное не должно весить более 100 килограммов и быть выше 65 сантиметров в холке.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В столице Татарстана поменяли условия тарифа подстраховки в ДТП

Изменения в автомобильных парках являются неотъемлемой частью обновления компании. Однако это далеко не все новшества, которые появляются в работе ее региональных филиалов. Так, например, 3 марта казанский «Делимобиль» временно изменил условия тарифа «Сказка».

Теперь он стал дешевле: +10% к цене вместо +20%. Однако покроет лишь 50% повреждений, а другую половину придется оплатить виновнику. Отметим, что «Сказка» действует как для поминутной, так и суточной аренды и работает как подстраховка при ДТП.

Ранее по этому тарифу водителю в случае ДТП не приходилось выплачивать какую-либо сумму. Исключения распространялись лишь на те случаи, когда условия договора были серьезно нарушены. Например, при выезде на красный или встречную полосу, передаче руля, вождении в нетрезвом виде и бегстве с места аварии.

Пользователей сервиса волнует именно это урезание покрытия страховки. Их особенно настораживает изменение политики на фоне целого ряда скандалов с попытками сервисов каршеринга взыскивать с клиентов большие суммы за повреждения авто.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Mercedes, BMW и Mini Cooper — как выглядит казанский бизнес-класс

Что же касается расширения линейки автомобилей бизнес-класса, в компании сообщили, что оно ожидается уже к концу текущей недели. В пресс-службе не стали комментировать то, как это произойдет — за счет приобретения новых машин или с переводом уже имеющихся из другого класса.

На сегодняшний день казанский автопарк представляет этот уровень авто следующими моделями:

Mercedes-Benz GLS 250;

Mercedes-Benz e 200;

BMW 320i;

Mini Cooper 3d и 5d.

Таким образом, бизнес-класс в столице Татарстана преимущественно составляют машины брендов, покинувших российский автомобильный рынок.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (архив)

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Максим Кокунин