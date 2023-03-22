Татарстан в 2025 году отпразднует 200-летие со дня рождения Каюма Насыри

Татарстан в 2025 году отпразднует 200-летие со дня рождения татарского ученого-этнографа, литератора и просветителя Каюма Насыри, такой указ подписал раис республики Рустам Минниханов.



Для проведения мероприятий, посвященных празднованию юбилея в Татарстане, будет образован организационный комитет. С учетом его предложений Кабмин республики должен за три месяца разработать и утвердить план основных мероприятий.

Председателем организационного комитета назначена заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, ее заместителем — зампредседателя Госсовета РТ Марат Ахметов. Также в составе — министр строительства РТ Марат Айзатуллин, министр культуры Ирада Аюпова, руководитель казанского исполкома Рустем Гафаров и др. Всего в состав оргкомитета вошли 22 человека.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района (архив)

В 2024 году в республике пройдут мероприятия, посвященные празднованию 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина.



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Маргарита Головатенко