Парламент Швеции проголосовал за вступление в НАТО

Парламент Швеции большинством голосов поддержал вступление в Североатлантический альянс. Трансляция заседания ведется на сайте Риксдага.

За вступление в альянс проголосовали 269 депутатов. Против выступили 37 членов парламента.

Фото: riksdagen.se (скриншот)

В начале недели глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу высказался о перспективах Швеции вступить в НАТО. Он заявил, что власти этой страны предпринимают действия по борьбе с терроризмом, но этого «пока недостаточно».

А в феврале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО. Свою позицию в данном вопросе турецкий лидер объяснил событиями в Стокгольме 21 января, когда основатель и лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран перед турецким посольством.

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Айрат Назипов