Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Белоруссии
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) продлил отстранение сборных России и Белоруссии от турниров. Информация опубликована на сайте организации.
— На основании детальной оценки рисков, проведенной известной компанией, которая специализируется на их оценке, связанных с различными глобальными проблемами, совет IIHF определил, что повторное включение сборных России и Белоруссии в соревнования IIHF пока небезопасно, — сказано в публикации.
Таким образом, сезон 2023/24 пройдет без участия российских и белорусских команд.
В конце февраля 2022 года совет Международной федерации хоккея (IIHF) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Также Россию лишили права на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года из-за ситуации на Украине.
В марте того же года было принято решение, что российскую команду на этапах Евротура заменит сборная Швейцарии.
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