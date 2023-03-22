В Татарстане среднегодовая температура в 2022 году превысила климатическую норму на 0,6°С

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В 2022 году средняя годовая температура воздуха в Татарстане составила 5 градусов, превысив климатическую норму (1991—2020 гг.) на 0,6°С. Об этом сообщили в УГМС республики.

Зимой, летом и осенью прошлого года в Татарстана наблюдались положительные аномалии температуры воздуха. Они достигали 0,5 градуса, 1,3°С и 2,9°С. Наибольшая положительная аномалия зарегистрирована в феврале 2022 года, она составила 6,8°С.

Весной 2022 года в Татарстане зафиксировали отрицательную аномалию — 1,9 градуса. Наибольшее ее значение пришлось на май — 4°С.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В апреле и мае, а также в течение трех летних месяцев 2023 года среднемесячные температуры воздуха в Татарстане ожидаются в пределах нормы. В сентябре они окажутся выше нее, следует из прогноза Гидрометцентра республики.

Для апреля многолетняя норма среднемесячной температуры воздуха составляет +5,4°С, а для мая — 13,6 градуса тепла. Для июня это +17,8, для июля — плюс 19,9°С, для августа — плюс 17,7°С, а для сентября — 11,9°С.



По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, субботу и в воскресенье, 24—26 марта, средние температуры превысят норму на 6—8°С. Ожидается до +11 градусов в дневное время.



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Татьяна Демина