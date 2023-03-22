В Японии выразили намерение и дальше поддерживать Украину, а также оказывать давление на Россию

Япония продолжит санкционное давление против России, помощь Киеву, а также будет принимать участие в восстановлении Украины. Соответствующие обещания японского премьера Фумио Кисиды содержатся в его совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским заявлении.



— Как председательствующая в G7 страна Япония будет поддерживать единство G7 в введении строгих санкций против России и оказании поддержки Украине, используя международные форматы, — говорится в документе.

Фото: flickr.com

Власти Японии также приняли решение выделить Украине $470 млн в формате безвозмездной помощи в энергетической и других областях. Еще ранее Кисида объявил о выделении Украине $30 млн на поставку нелетального снаряжения.

Отметим, что правительство Японии пока никак не комментирует вопрос о том, окажет ли визит Фумио Кисиды в Киев и последующие его заявления какое-либо влияние на политику Москвы в отношении Токио, однако в японской позиции касательно отношений между двумя странами никаких изменений нет.

— Я воздержусь от ответа на вопрос о влиянии визита премьер-министра Кисиды на Украину на будущую политику России в отношении Японии, но в политике нашей страны нет никаких изменений, и мы будем продолжать действовать соответствующим образом с учетом наших национальных интересов, — передает ТАСС слова генерального секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Он также подчеркнул, что сейчас для Японии одним из самых главных направлений является возобновление безвизовых обменов с РФ, включая посещение могил родственников бывших японских жителей южной части российских Курильских островов, а также решение вопросов, связанных с рыболовным промыслом.

Фумио Кисида, председательствующий в G7, отправился с визитом на Украину во вторник, 21 марта, где состоялась его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Илина Хакимова