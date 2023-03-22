Задержан замруководителя тукаевского исполкома Татарстана Ильмир Яббаров

Фото: google.com/Алмаз Сагитов

Первый заместитель руководителя исполкома Тукаевского района Татарстана задержан, его допрашивают по уголовному делу по факту превышения полномочий, сообщает Сhelny-biz.ru со ссылкой на источники.



По данным газеты, уголовное дело завели накануне. Замруководителя исполкома подозревают в незаконной выдаче земельных участков сотрудникам исполкома, а еще в мошенничестве с получением субсидий за строительство дома в Муслюмовском районе. После проведения обысков Яббарова увезли в Казань.

Обыски прошли в здании администрации сегодня утром. Сотрудники ФСБ изъяли документы палаты имущественных и земельных отношений.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня стало известно, что власти Тукаевского района Татарстана незаконно выделяли земли рядом с Нацпарком «Нижняя Кама». Выяснилось, что Тукаевский исполком выделил гражданам три участка для ведения садоводства. Фактически они не входили в границы ПО «Орбита-2» СНОГ, а располагались в лесном массиве. Землепользователи также не были членами «Орбита-2» и не занимались садоводством. Прокуратура района добилась возврата в государственную собственность незаконно выделенных исполкомом земельных участков рядом с ПО «Орбита-2» СНОГ.



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Маргарита Головатенко