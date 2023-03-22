Предположительно зараженный сибирской язвой пациент покинул Чувашию — сейчас он изолирован
Третий человек, у которого выявили симптомы сибирской язвы, покинул Чувашию. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев.
— В настоящее время в рамках взаимодействия медицинских организаций приняты все меры в соответствии с регламентами. Пациент изолирован, находится под медицинским наблюдением. Анализы находятся на исследовании в лаборатории, — написал он в своем telegram-канале.
Как отметил Николаев, власти готовы привезти его в республику для соответствующего лечения.
Напомним, мужчина стал третьим пациентом, у которого выявили симптомы этого заболевания. На раковине его левого уха выступило пятно багрово-фиолетового цвета с отделяемым серозно-геморрагического характера.
О заражении двух жителей Чувашии сибирской язвой стало известно 15 марта, их состояние оценивали как средней степени тяжести. Возможной причиной случая сибирской язвы в ведомстве называли незаконный подворный убой нелегально купленного животного.
В день выявления заболевания под наблюдение взяли 130 человек, которые контактировали с заболевшими сибирской язвой. 20 марта глава республики Олег Николаев сообщал, что в Цивильском округе Чувашии, в котором обнаружили сибирскую язву, нет угрозы распространения заболевания.
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