Предположительно зараженный сибирской язвой пациент покинул Чувашию — сейчас он изолирован

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Третий человек, у которого выявили симптомы сибирской язвы, покинул Чувашию. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев.

— В настоящее время в рамках взаимодействия медицинских организаций приняты все меры в соответствии с регламентами. Пациент изолирован, находится под медицинским наблюдением. Анализы находятся на исследовании в лаборатории, — написал он в своем telegram-канале.

Как отметил Николаев, власти готовы привезти его в республику для соответствующего лечения.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, мужчина стал третьим пациентом, у которого выявили симптомы этого заболевания. На раковине его левого уха выступило пятно багрово-фиолетового цвета с отделяемым серозно-геморрагического характера.

О заражении двух жителей Чувашии сибирской язвой стало известно 15 марта, их состояние оценивали как средней степени тяжести. Возможной причиной случая сибирской язвы в ведомстве называли незаконный подворный убой нелегально купленного животного.

В день выявления заболевания под наблюдение взяли 130 человек, которые контактировали с заболевшими сибирской язвой. 20 марта глава республики Олег Николаев сообщал, что в Цивильском округе Чувашии, в котором обнаружили сибирскую язву, нет угрозы распространения заболевания.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов