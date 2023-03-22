Симптомы сибирской язвы выявили еще у одного жителя Чувашии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Еще у одного, третьего жителя Чувашии выявили симптомы сибирской язвы, об этом сообщили в Минздраве региона.

На раковине левого уха жителя республики выступило пятно багрово-фиолетового цвета с отделяемым серозно-геморрагического характера, сообщили в министерстве и пояснили, что такой симптом свидетельствует о заражении инфекцией.

Симптомы выявили у человека, контактировавшего с первыми заболевшими.

20 марта глава республики Олег Николаев сообщал, что в Цивильском округе Чувашии, в котором обнаружили сибирскую язву, нет угрозы распространения заболевания.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

О заражении двух жителей Чувашии сибирской язвой стало известно 15 марта, их состояние оценивали как средней степени тяжести. Россельхознадзор выясняет обстоятельства заражения. Возможной причиной случая сибирской язвы в ведомстве называли незаконный подворный убой нелегально купленного животного.

В день выявления заболевания под наблюдение взяли 130 человек, которые контактировали с заболевшими сибирской язвой.

Как рассказал «Реальному времени» бывший заместитель начальника ГУ ветеринарии Татарстана, директор ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» Айрат Гараев, возможный источник заболевания мог выйти за пределы региона, из-за чего на пропускных пунктах был объявлен усиленный режим, а на трассах ведется настоящий розыск. Подробнее — в нашем материале.

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Маргарита Головатенко