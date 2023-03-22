В Центробанке России высказались о планах тестирования цифрового рубля

Тестирование цифрового рубля начнется сразу, как будет принята законодательная и нормативная база. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка России.

Отмечается, что регулятор готов к проведению пилотного тестирования в апреле, но так как в нем будут участвовать реальные люди и операции будут проводиться на реальных деньгах, необходимо наличие правовой основы.

Ожидается, что в пилотном тестировании будет принимать участие ограниченное число клиентов 13 банков. Во время этой работы будут протестированы такие базовые операции, как открытие и закрытие цифрового кошелька на платформе Банка России, его пополнение, переводы между гражданами, оплата покупок и услуг по QR-коду и возврат средств. В дальнейшем список этих операций будет расширен.

Фото: cbr.ru

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, который создает основу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов с помощью цифрового рубля.

Законопроект определяет ряд понятий, связанных с цифровым рублем и платформой цифрового рубля. Перечень субъектов национальной платежной системы дополняется новым субъектом — оператором платформы цифрового рубля. Также устанавливаются требования к организации платформы.

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Айрат Назипов