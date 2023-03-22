В ДУМ Татарстана рассказали, где пройдут ифтары

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Сегодня, 22 марта, после захода солнца наступает священный месяц Рамадан. 23 марта — первый день поста для всех мусульман. В ДУМ РТ рассказали, в каких мечетях республики проводят ифтары — вечера разговения.



Мухтасибат Вахитовского и Приволжского районов Казани:

Ежедневно:



«Галеевская» — ул. Г. Тукая, д. 40;

«Гадель» — ул. Оренбургский проезд, д. 193;

Соборная мечеть «Аль-Марджани» — ул. Каюма Насыри, д. 17;

«Туган авылым» — ул. Туфана Миннуллина, д. 14е;

«Хадича» — ул. Мира, д.3;

«Омет» — ул. Дачная, д. 3а;

«Тынычлык» — ул. Мелитопольская, д. 15;

«Розовая» — ул. Мазита Гафури, 67;

«Хузейфа» — ул. Фучика, д. 52, к. 1;

Закабанная мечеть имени 1000-летия принятия Ислама — ул. Хади Такташа, д. 26.

Ежедневная раздача ланч-боксов на ифтар: «Ризван» — ул. Хусаина Мавлютова, д. 48а.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Мухтасибат Советского района Казани:

Ежедневно:

«Биста Нуры Габделгаллям» — ул. Пионерская, д. 5;

«Гаиля» — ул. Джаудата Файзи, д. 2;

«Ислам» — ул. Вяземская, д. 28;

«Иман Нуры» — ул. Дорожная, д. 32а, к. 1;

«Ахтям» — ул. Мирсая Амира, д. 15;

«Валидайн» — ул,Тамчы, 42;

«Ярулла» — ул. Ноксинская, д.32д;

«Куддус» — Яснополянский переулок, д. 16.

Проводят по возможности — раз в два-три дня:

«Ибрагим» — ул. Локаторная, д. 33б;

«Салях» — ул. Мамадышский тракт, д.18;

«Шарафутдин» — ул. Ягодная, д. 6д;

Муслима» — ул. Ноксинская 1-ая, 31;

«Дин Ислам» — ул. Чишмяле, д. 17а.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Мухтасибат Кировского и Московского районов Казани:

Ежедневно традиционные ифтары:

«Ярдэм» — ул. Серова, д. 4а;

«Маулид» — ул. Селянская, д. 23;

«Миргазиян» ул. Декабристов, д. 111;

«Рамис» — ул. Ново-Юдинская, д. 140 к2;

«Рамазан» — ул. Окольная, д. 25б;

«Бишбалта» — ул. Клары Цеткин, д. 14;

«Раджаб» — ул. Энгельса, д. 20/39;

«Ай нуры» — ул. Академика Королева, д. 2;

Мечеть имени Ахмадзаки хазрата Сафиуллина — ул. Осиновский пер., 16а.

Мухтасибат Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани:

Ежедневно:

«Нур-эль-Ислам» — ул. Бигиева, д. 36;

«Салихзян» — ул. Бестужева, д. 66а;

«Рахматулла» — ул. Симонова, д. 2.

Проводят по возможности — раз в два-три дня:

«Фатиха» — п. Кадышево, ул. Рихарда Зорге, д. 2а;

«Кыйбла» — п. Щербаково, ул. Молодежная, д. 1а;

«Омет» — п. Борисоглебское, ул. Школьная, д. 4а.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В течение месяца список может пополняться. С полным списком по другим городам и районам Татарстана можно ознакомиться по ссылке. Ифтары могут посетить все желающие, подчеркивают в пресс-службе ДУМ РТ.

В 2023 году республиканский ифтар пройдет в «Казань Экспо». Мероприятие рассчитано на 11 тысяч человек. Предварительно проведение республиканского ифтара в Казани запланировано на 14—15 апреля.

В 2022 году республиканский, 10-й по счету ифтар также проходил в «Казань Экспо». Его приурочили к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии. В мероприятии принимал участие раис Татарстана Рустам Минниханов. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».

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Маргарита Головатенко