В ДУМ Татарстана рассказали, где пройдут ифтары
Сегодня, 22 марта, после захода солнца наступает священный месяц Рамадан. 23 марта — первый день поста для всех мусульман. В ДУМ РТ рассказали, в каких мечетях республики проводят ифтары — вечера разговения.
Мухтасибат Вахитовского и Приволжского районов Казани:
Ежедневно:
- «Галеевская» — ул. Г. Тукая, д. 40;
- «Гадель» — ул. Оренбургский проезд, д. 193;
- Соборная мечеть «Аль-Марджани» — ул. Каюма Насыри, д. 17;
- «Туган авылым» — ул. Туфана Миннуллина, д. 14е;
- «Хадича» — ул. Мира, д.3;
- «Омет» — ул. Дачная, д. 3а;
- «Тынычлык» — ул. Мелитопольская, д. 15;
- «Розовая» — ул. Мазита Гафури, 67;
- «Хузейфа» — ул. Фучика, д. 52, к. 1;
- Закабанная мечеть имени 1000-летия принятия Ислама — ул. Хади Такташа, д. 26.
Ежедневная раздача ланч-боксов на ифтар: «Ризван» — ул. Хусаина Мавлютова, д. 48а.
Мухтасибат Советского района Казани:
Ежедневно:
- «Биста Нуры Габделгаллям» — ул. Пионерская, д. 5;
- «Гаиля» — ул. Джаудата Файзи, д. 2;
- «Ислам» — ул. Вяземская, д. 28;
- «Иман Нуры» — ул. Дорожная, д. 32а, к. 1;
- «Ахтям» — ул. Мирсая Амира, д. 15;
- «Валидайн» — ул,Тамчы, 42;
- «Ярулла» — ул. Ноксинская, д.32д;
- «Куддус» — Яснополянский переулок, д. 16.
Проводят по возможности — раз в два-три дня:
- «Ибрагим» — ул. Локаторная, д. 33б;
- «Салях» — ул. Мамадышский тракт, д.18;
- «Шарафутдин» — ул. Ягодная, д. 6д;
- Муслима» — ул. Ноксинская 1-ая, 31;
- «Дин Ислам» — ул. Чишмяле, д. 17а.
Мухтасибат Кировского и Московского районов Казани:
Ежедневно традиционные ифтары:
- «Ярдэм» — ул. Серова, д. 4а;
- «Маулид» — ул. Селянская, д. 23;
- «Миргазиян» ул. Декабристов, д. 111;
- «Рамис» — ул. Ново-Юдинская, д. 140 к2;
- «Рамазан» — ул. Окольная, д. 25б;
- «Бишбалта» — ул. Клары Цеткин, д. 14;
- «Раджаб» — ул. Энгельса, д. 20/39;
- «Ай нуры» — ул. Академика Королева, д. 2;
- Мечеть имени Ахмадзаки хазрата Сафиуллина — ул. Осиновский пер., 16а.
Мухтасибат Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани:
Ежедневно:
- «Нур-эль-Ислам» — ул. Бигиева, д. 36;
- «Салихзян» — ул. Бестужева, д. 66а;
- «Рахматулла» — ул. Симонова, д. 2.
Проводят по возможности — раз в два-три дня:
- «Фатиха» — п. Кадышево, ул. Рихарда Зорге, д. 2а;
- «Кыйбла» — п. Щербаково, ул. Молодежная, д. 1а;
- «Омет» — п. Борисоглебское, ул. Школьная, д. 4а.
В течение месяца список может пополняться. С полным списком по другим городам и районам Татарстана можно ознакомиться по ссылке. Ифтары могут посетить все желающие, подчеркивают в пресс-службе ДУМ РТ.
В 2023 году республиканский ифтар пройдет в «Казань Экспо». Мероприятие рассчитано на 11 тысяч человек. Предварительно проведение республиканского ифтара в Казани запланировано на 14—15 апреля.
В 2022 году республиканский, 10-й по счету ифтар также проходил в «Казань Экспо». Его приурочили к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии. В мероприятии принимал участие раис Татарстана Рустам Минниханов. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».
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