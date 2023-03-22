В МИД России оценили вероятность ядерного конфликта

Опасность ядерного конфликта в настоящий момент выше, чем была в последние несколько десятилетий. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

— Я не хотел бы погружаться в обсуждение того, высока ли вероятность ядерного конфликта сегодня, но она в любом случае выше всего того, что мы имели на протяжении последних десятилетий, — передает его слова RT.

Он также добавил, что курс Вашингтона на эскалацию ситуации на Украине поменял для России обстановку в сфере безопасности. По его мнению, решение о приостановке ДСНВ было вынужденным и практически неизбежным шагом.

Фото: mid.ru

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о приостановлении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Законопроект одобрила Госдума, также его поддержал Совет Федерации.

В начале марта Россия передала официальную ноту США о приостановке участия Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

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Айрат Назипов