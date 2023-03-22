В Татарстане семьи участников СВО смогут бесплатно посещать культурные мероприятия

В Татарстане расширили меры поддержки семей участников специальной военной операции, а также погибших в зоне действия СВО — детям в таких семьях доступно бесплатное посещение культурных мероприятий, соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.



Бесплатно посещать мероприятия, проводимые государственными учреждениями культуры в Татарстане, могут дети до 18 лет в сопровождении одного родителя (законного представителя).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Семьям мобилизованных татарстанцев доступна возможность оформить кредитные каникулы на оплату социальной ипотеки сроком на полгода. Отсрочку предоставят на шесть месяцев. Для ее получения семья должна написать заявление на сайте Госжилфонда.



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Маргарита Головатенко