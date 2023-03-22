Режиссер театра Камала Айдар Заббаров получил в Кремле премию для молодых деятелей культуры

Фото: кадр видео

Президент России Владимир Путин в Кремле наградил режиссера Татарского государственного академического театра им. Камала Айдара Заббарова премией для молодых деятелей культуры за 2022 год. Он удостоился ее за вклад в развитие отечественного театрального искусства.

В ходе церемонии Айдар Заббаров выразил благодарность Татарстану, откуда он родом и где продолжает работать. Он упомянул раиса республики Рустама Минниханова, министра культуры региона Ираду Аюпову, театр им. Камала и его художественного руководителя Фарида Бикчантаева:

— В республике большое внимание уделяется развитию культуры театра. Мне кажется, в Татарстане власти не знают слова «нет», потому что все творческие инициативы, предложения всегда поддерживаются на всех уровнях. Я рад и счастлив там трудиться, — сказал Айдар Заббаров.

Фото: кадр видео

О том, что Айдар Заббаров стал почетным лауреатом премии президента России Владимира Путина, стало известно 21 марта.

Айдар Заббаров родился в 1991 году в Набережных Челнах. В 2012-м он окончил актерский факультет Казанского театрального училища, а в 2018-м — режиссерский факультет РАТИ — ГИТИС (мастерская Сергея Женовача).



В 2017 году режиссер поставил спектакль «Беглец» по повести Льва Толстого «Казаки» в Санкт-Петербургском театре им. Ленсовета, в 2019 году — спектакль «Соловьев и Ларионов» по роману Евгения Водолазкина в московском театре «Современник».

В конце 2022 года театр им. Камала представил спектакли «Көл» («Пепел») и «Рәшә» («Марево»), режиссером которых был Заббаров. Всего у него восемь работ в театре им. Камала. «Реальное время» рассказывало о третьей и самой амбициозной казанской премьере для Айдара Заббарова , собственной инсценировке повести Амирхана Еники «Рәшә» («Марево») — о расчетливом деятеле торговли и артистке, чьи отношения разворачиваются в 1940-е. Режиссер пересказал историю их отношений, внезапно превратив повесть в описание успешной карьеры.

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Маргарита Головатенко