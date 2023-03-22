Басманный суд обязал Ильшата Гафурова дочитать уголовное дело за 2 недели

Фото: пресс-служба Московских судов общей юрисдикции

Бывшему ректору КФУ Ильшату Гафурову и его защитникам установили предельный срок ознакомления с материалами дела. Такое решение сегодня вынес Бассманный райсуд Москвы по ходатайству СК, информация опубликована на сайте суда.



Ходатайство о предельном сроке поступило в суд 20 марта и было ожидаемым — ранее при продлении ареста Гафурову следователь упрекал его в затягивании процедуры изучения материалов дела в 60 томах.

Процедура ознакомления с материалами дела началась в декабре 2022 года. Если сегодняшнее решение суда вступит в силу, то завершить ее бывший глава Елабужского района и бывший ректор КФУ, а также его адвокаты, должны не позднее 4 апреля.

На заседании представитель СК Андрей Косенко указывал — с 5 декабря 2022 года по 16 марта 2023 года Гафурову и его адвокатом была предоставлена возможность знакомится с материалами в течении 43 рабочих дней. 10 дней выпали ввиду болезни обвиняемого, его участия в судебных заседаниях и поданными им ходатайствами. При этом, по данным следствия, читает тома своего дела Ильшат Гафуров лишь после обеда — с 14 часов, в итоге изучил чуть больше половины — 34-го тома. Один из его адвокатов одолел 51-й том, другой — 37-й, третий — 33-й. При этом обвиняемому и защите предстоит ознакомиться с вещдоками, в том числе аудио- и видеозаписями.

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По мнению следователя, вопреки разумному сроку и реальной возможности для ознакомления, Гафуров и его защитники «явно затягивают время». Представитель Генпрокуратуры позицию СК поддержал.

Обвиняемый и адвокаты возражали против ходатайства, упрекая следствие в неэффективной организации процедуры уголовных чтений. Подчеркивали — бывший ректор страдает заболеванием зрения и знакомится с делом по мере возможности, указывали — намерены завершить ознакомление с материалами и вещдоками до мая. К слову, срок предварительного следствия в марте был продлен до 25 июня.

Напомним, под стражей Ильшат Гафуров находится с декабря 2021 года. Его обвиняют в подстрекательстве к убийству елабужского бизнесмена Айдара Исрафилова в 1999 году. Вину арестованный наотрез отрицает, считает, что осужденные по делу ОПС «29 комплекс» оговаривают его.