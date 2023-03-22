Госдума приняла заявление о признании геноцида народов Советского Союза Германией

Госдума приняла заявление о признании геноцида народов Советского Союза Германией в ходе Великой Отечественной войны. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что жертвами немецко-фашистской оккупации стали более тринадцати миллионов гражданского населения СССР.



Он напомнил, что одно из таких преступлений было совершено в белорусской Хатыни ровно 80 лет назад — 22 марта 1943 года:

— Каратели согнали жителей деревни — взрослых и детей — в сарай, облили бензином и подожгли. Тех, кто пытался выбраться, расстреливали, — сказал он.

Володин указал, что в годы Второй мировой войны ни одна страна не понесла таких жертв, которые выпали на долю советского народа, а сегодня «США и страны Европы пытаются заставить мир забыть, какую цену мы заплатили за Победу над фашизмом».

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

По его словам, «фашизм снова поднимает голову»: «при поддержке США в центре Европы жителей Донбасса годами унижали, калечили и убивали». Госдума считает принципиально важным дать судебно-правовую оценку преступлениям властей Германии, ее вооруженных сил и их пособников.

— Это станет предупреждением тем, кому не пошли на пользу уроки прошлого, — заявил председатель Госдумы.

В октябре 2022 года Ленинградский областной суд признал геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны в Ленинградской области.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко