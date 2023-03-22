«Идет инвентаризация»: «Казанскую ярмарку» обанкротят ради человейников?

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Семенов возглавил «Казанскую ярмарку» почти 15 лет назад

Как стало известно «Реальному времени», Лев Семенов покинул пост генерального директора выставочного центра «Казанская ярмарка». Исполняющим обязанности назначен Марат Сидоров, действующий конкурсный управляющий.

Кресло гендира Семенов занимал с ноября 2008 года, то есть почти 15 лет — сначала в качестве и.о., а потом и постоянного руководителя. В ОАО «Казанская ярмарка» он перешел из «Бахетле-Агро», где также был директором. До этого, в 2003—2005 годах, он являлся первым заместителем главы администрации Нижнекамского района и Нижнекамска.

Фото: tatarstan.ru

На звонок «Реального времени» Семенов сообщил, что ему неудобно говорить, и попросил позвонить на следующей неделе.

«Ничего не могу сказать»

Что касается Марата Сидорова, то сейчас он, согласно данным портала раскрытия информации, является конкурсным управляющим в двух десятках компаний. Большинство из них имеют татарстанскую прописку, но есть также башкирские (4), ульяновские (2) и одна свердловская. Еще Сидоров является конкурсником как минимум 35 фирм, которые уже относятся к недействующим.

Помимо этого, Сидоров — директор казанского ООО «Парсек», которое занимается операциями с недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе.

Марат Сидоров в разговоре с изданием тоже был немногословен:

— Ничего не могу сказать. Любой приход и уход всегда добровольны. Идет инвентаризация. Больше ничего сказать не могу.

Убыточный выставочный центр

ОАО «Казанская ярмарка» — одна из центральных площадок столицы Татарстана для проведения выставок и ярмарок. Она основана еще в 1956 году и расположена недалеко от центра Казани, на Оренбургском тракте, рядом с озером Кабан. ОАО владеет более 20 тыс. кв. м выставочных площадей. Ежегодно там проводится несколько десятков мероприятий.

Контрольный пакет акций общества, по данным на 2020 год, принадлежит Комитету земельных и имущественных отношений Казани. Предшественниками Семенова на посту гендиректора «Казанской ярмарки» были:

Расуль Садыков — с октября 2002 по апрель 2006 года;



Наиль Хуснутдинов — с апреля 2006 по ноябрь 2008 года.

Финансовые показатели ОАО за 2021 год (последние данные, — прим. ред.) следующие: при выручке в 152,7 миллиона рублей «Казанская ярмарка» все равно зарегистрировала убыток в 12,6 миллиона. За последние пять лет прибыль фирмы — в 351 тысячу рублей — была зарегистрирована еще в 2017 году (выручка тогда составила 252,3 миллиона). В 2018-м при выручке в 257,1 миллиона ОАО резко получило убыток в 27,7 миллиона.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Стоит отметить, что сайт «Казанской ярмарки» на данный момент недоступен: при попытке зайти на него выдается ошибка «404». Он был создан 14 марта 2003 года и, согласно данным портала раскрытия информации, был делегирован до 14 марта 2023-го.

Лакомые земли под «Казанской ярмаркой», приговор которой был вынесен после ввода в эксплуатацию выставочного центра «Казань Экспо», давно не дают покоя застройщикам многоквартирного жилья и городским властям. Очевидно, что на фоне глубокого дефицита качественных участков под застройку внутри города дни исторического выставочного центра были давно сочтены и его «реновация» может считаться лишь вопросом времени.

Дарья Пинегина