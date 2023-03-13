Итоги дня: проект о повышении призывного возраста, банковский кризис в США, первые лесные пожары
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 13 марта:
- В Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. В документе указывается, что на военную службу в следующем году будут призывать мужчин в возрасте с 19 до 30 лет, в 2025 году — с 20 до 30 лет, а в 2026-м — с 21 года до 30 лет. В пояснительной записке говорится, что повышение призывного возраста предлагается в целях гарантированного получения гражданами как среднего общего, так и среднего профессионального или высшего образования.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Концепцию государственной политики государства в сфере содействия международному развитию, касающейся помощи развивающимся странам. Теперь один из принципов — «отказ от навязывания политических условий оказания помощи, уважение права государств — получателей помощи самостоятельно выбирать модель социально-экономического развития с учетом особенностей каждого из таких государств».
- Сборная России по футболу с 9 по 21 июня сыграет в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Согласие на участие в мероприятии дали также шесть членов ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
- Экс-депутат Госсовета Татарстана, глава холдинга «Кулон» Альберт Фахрутдинов продал ООО «Завод ЖБИ «Кулонстрой». Приобрел предприятие на ул. Гвардейской предприниматель Жавдар Гимранов, который за последние три года выкупил и другие фирмы заслуженного строителя Татарстана.
- Утро 13 марта встретило казанцев весенними «паводками». Ночной дождь и плюсовая температура создали аварийные ситуации на дорогах, остановив трамвайное движение и затопив подвалы и переходы. В целом начало паводков в Казани ожидается в третьей декаде марта. В зону подтопления попадают 592 двора, в которых проживают 1 620 человек.
- Тем временем в России зафиксировали первые лесные пожары в этом сезоне — с начала года произошло уже 14 возгораний. Площадь составила 167 гектаров. Пожароопасный сезон начался в 11 регионах в Южном федеральном округе, Северо-Кавказском и южных регионах Дальневосточного федерального округа.
- Москва не возражает против очередного продления зерновой сделки после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней. Дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от реального прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта.
- Лицей №186 станет первой школой в Казани, в которой будет направление «триатлон» на уроках физкультуры. Строительство второго корпуса учебного заведения по улице Гареева, который рассчитан на 1 501 ученика, подходит к концу.
- Рустем Сайманов официально перестал быть владельцем казанского футбольного клуба «Рубин». Он перешел к АНО ФК «Рубин». Ей принадлежит 100% акций.
- С 13 марта в Казани стартует ямочный ремонт на основных улицах, мостах, развязках и путепроводах. Используется литой асфальт. Когда температура воздуха поднимется выше +10 градусов, для работ применят плотный асфальтобетон.
- В Министерстве по делам молодежи Татарстана назначили двух новых заместителей главы ведомства. Ими стали Денис Лулаков и Айгуль Сабирова. На должность первого замминистра Рината Садыкова назначена Софья Мустафина.
- Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру банкротства в отношении агрофирмы «Залесный», которая в 2020 году была практически уничтожена из-за вспышки птичьего гриппа. Ущерб тогда оценили в 225 миллионов рублей. На восстановление фермы республиканская казна выделила 100 миллионов рублей.
- Минпромторг России расширил список товаров для поставок в страну по параллельному импорту. В список вошли: бренды моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники (Caterpillar, Bauer Kompressoren), бренды игрушек и детских товаров (Hasbro, Logitech, Nintendo), а также производители одежды, косметики и парфюмерии и другой продукции (Lancome, Giorgio Armani).
- В Казани разрабатывают проект развития полуострова «Локомотив». Этим занимаются власти Вахитовского и Приволжского районов города совместно с предпринимателями.
- Сроки гарантийного ремонта техники Apple с апреля могут вырасти до двух месяцев. Компания не планирует продлевать соглашения с авторизованными сервисными центрами в России, технику будут только принимать и выдавать. Ремонтировать гаджеты будут в зарубежном представительстве.
- В Лос-Анджелесе состоялась 95-я церемония вручения наград премии американской академии «Оскар». Лидером по числу наград стал фильм Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта «Все, везде и сразу» — семь побед в 11 номинациях. Вторым по количеству наград идет фильм Эдварда Бергера «На западном фронте без перемен» — у него четыре победы в девяти номинациях. «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона забрал награду за лучшие визуальные эффекты.
- Президент США выступил с обращением к нации после банкротства двух региональных американских банков — Silicon Valley Bank и Signature Bank. Джо Байден заверил, что граждане не понесут потерь, и попытался убедить их, что они могут быть уверены в безопасности банковской системы страны. После его выступления американские фондовые индексы начали торги снижением.
- Совет Евросоюза продлил на шесть месяцев действующие с 2014 года индивидуальные антироссийские санкции в отношении почти 1,5 тысячи физлиц и 205 организаций. Санкции «за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины» будут действовать до 15 сентября 2023 года.
- УГИБДД МВД по Татарстану потратит чуть более 9,5 миллиона рублей на создание собственного медиаконтента для теле- и радиоэфиров. Работа будет вестись по трем направлениям: видеоматериалы социальной тематики, пропагандистская радиопрограмма, направленная на участников дорожного движения, и радиоролики с соцрекламой.
Ключевые события 383-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ около н.п. Масютовка и Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка и Розовка (ЛНР). На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии группировки войск (сил) «Центр» нанесено поражение украинской живой силе и технике у н.п. Невское, Червоная Диброва (ЛНР), Терны и Григоровка (ДНР).
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара (ДНР), Полтавки, Гуляйполя и Щербаки Запорожской области.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск за сутки нанесено поражение 76 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 148 районах.
- Около Первомайского (ДНР) поражен украинский зенитный ракетный комплекс ОСА-АКМ. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM.
- Кроме того, уничтожено 16 украинских беспилотников у н.п. Нововодяное, Сватово, Новоалександровка, Новокраснянка (ЛНР), Владимировка и Егоровка (ДНР), Васильевка в Запорожской области, Новая Збурьевка, а также Константиновка Херсонской области.
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